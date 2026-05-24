24 мая 2026, 11:59

Атаки БПЛА на Черниговщине: шесть раненых, среди них трое полицейских

24 мая 2026, 11:59
Фото: Черниговская ОВА
На Черниговщине 23 мая в результате ударов российских БПЛА получили ранения шесть человек.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, передает RegioNews .

"Российские удары по Черниговщине за прошедшие сутки не прекращались. Шесть человек пострадали в Новгороде-Северском. Из-за удара "ланцетом" по обычному магазину травмированы трое местных жителей. Трое полицейских пострадали в результате удара "Молнии" по их автомобилю", - говорится в сообщении.

Всего враг нанес 46 ударов. По данным Чауса, в Семеновской общине российская "Гербера" попала по технике ГП "Леса Украины". В Семеновке из-за удара FPV-дроном поврежден автомобиль и жилые дома. В селе на Нежинщине повреждены дома в результате атаки "герани".

В Репкинской общине Черниговского района загорелось хозяйственное здание. В Любецком обществе поврежден дом.

Напомним, что в Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки возросло по меньшей мере до 62 человек. Среди раненых двое детей.

Черниговская область БПЛА атака
