В результате атаки на Киев повреждение получило здание Кабмина

В результате российской атаки в ночь на 24 мая на Киев получили повреждения здание Кабинета министров

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews .

"Во время ночной атаки России на Киев было повреждено здание правительства Украины. В результате взрыва выбиты стекла. К счастью, никто не пострадал", - написала глава правительства.

Свириденко добавила, что постаревший российский диктатор, не имея возможности сломить Украину и неся огромные военные и экономические потери, не может ничего другого, кроме как атаковать ракетами и дронами гражданские районы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российской атаки по Украине пострадали около 100 человек, четыре человека погибли.

По последним данным, в Киеве количество пострадавших в результате российской массированной воздушной атаки достигло 77 человек, среди них двое детей. Два человека погибли.

Также в КГГА сообщили, что станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу и работает на вход и выход в направлении улицы Юрия Ильенко.

В то же время вход/выход в направлении торгового центра "Квадрат" временно закрыт, отметили в КГГА.

Напомним, что в Киеве в результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ ночью 24 мая зафиксировано повреждение здания "Киевского муниципального академического театра оперы и балета".

Россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.