Атака на Днепропетровщину: четверо раненых, повреждены десятки домов

В Васильковской общине на Днепропетровщине 24 мая в результате российской атаки ранения получили четыре человека

Об этом сообщила Днепропетровская ОВА.

По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина. Двое человек были госпитализированы.

Состояние 64-летнего мужчины медики оценивают как тяжелое.

Из-за вражеского удара повреждены три многоэтажных дома, 13 частных домов, а также помещение поселкового совета.

Напомним, что утром, 24 мая, город Богодухов на Харьковщине понес вражеский удар с применением беспилотников. В результате террористической атаки пострадали 13 человек, среди которых девять мужчин и четверо женщин, в частности, ранения получил и работник полиции.