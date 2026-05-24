Атака на Днепропетровщину: четверо раненых, повреждены десятки домов
В Васильковской общине на Днепропетровщине 24 мая в результате российской атаки ранения получили четыре человека
Об этом сообщила Днепропетровская ОВА, передает RegioNews .
По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина. Двое человек были госпитализированы.
Состояние 64-летнего мужчины медики оценивают как тяжелое.
Из-за вражеского удара повреждены три многоэтажных дома, 13 частных домов, а также помещение поселкового совета.
Напомним, что утром, 24 мая, город Богодухов на Харьковщине понес вражеский удар с применением беспилотников. В результате террористической атаки пострадали 13 человек, среди которых девять мужчин и четверо женщин, в частности, ранения получил и работник полиции.
