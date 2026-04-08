08 квітня 2026, 11:57

НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко про хабар депутатам: що відомо

Фото: "Батьківщина"
НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування у справі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що в грудні 2025 року Тимошенко почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед, де депутати мали виконувати вказівки щодо голосування "за", "проти" або утримання.

У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.

На сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора передали матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Як відомо, 23 січня за Юлію Тимошенко внесли повну суму застави. Це 33 мільйони гривень. Вона заявила, що визначена судом сума застави була "непосильною", і її вдалося зібрати за допомогою членів партії.

Обшуки та підозра Тимошенко

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

хабар НАБУ САП розслідування Юлія Тимошенко депутати
