Метро "Хрещатик" возобновило работу: какие ограничения действуют в Киеве после обстрела

Вестибюль №3 станции "Крещатик", ведущая к Аллее Героев Небесной Сотни, уже открыт для пассажиров и работает в обычном режиме. В то же время станция "Лукьяновская" пока остается закрытой

Об этом сообщила городская государственная администрация, передает RegioNews .

Относительно станции "Лукьяновская", в КГГА отмечают, что она остается закрытой для пассажирских перевозок.

Напомним, что в Киеве из-за последствий массированного удара была временно закрыта для пассажирских перевозок станция метро " Лукьяновская" и один из входов на станцию "Хрещатик".

Россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.