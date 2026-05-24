Российская атака на Киев: повреждено здание Киевской оперы

В Киеве в результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ ночью 24 мая зафиксировано повреждение здания "Киевского муниципального академического театра оперы и балета"

Об этом сообщила Киевская опера, передает RegioNews .

"В связи с повреждением здания театра в результате ночной массированной атаки мы вынуждены отменить сегодняшний показ балета "Дюймовочка”, - говорится в сообщении.

Все приобретенные билеты остаются действительными.

Спектакль будет перенесен на другую дату, о которой будет сообщено дополнительно в ближайшее время.

Напомним, что россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.