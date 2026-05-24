Атака на Киев: количество раненых выросло до 69, спасатели ищут людей под завалами

Фото: ГСЧС

В Киеве количество пострадавших в результате массированной ночной атаки России 24 мая возросло до 69 человек. Известно также о двух погибших

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Поисково-спасательные операции продолжаются в Шевченковском и Дарницком районах столицы. По данным спасателей, под завалами могут оставаться люди.

На нескольких локациях в городе ликвидируют последствия обстрелов.

Психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уже оказали помощь 224 людям. Информация о последствиях атаки обновляется.

Напомним, что россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.