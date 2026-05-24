Атака на Киев: количество раненых выросло до 69, спасатели ищут людей под завалами
В Киеве количество пострадавших в результате массированной ночной атаки России 24 мая возросло до 69 человек. Известно также о двух погибших
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Поисково-спасательные операции продолжаются в Шевченковском и Дарницком районах столицы. По данным спасателей, под завалами могут оставаться люди.
На нескольких локациях в городе ликвидируют последствия обстрелов.
Психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уже оказали помощь 224 людям. Информация о последствиях атаки обновляется.
Напомним, что россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.
Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.