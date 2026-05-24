Танцы на Аллее Славы под российскую музыку: на Обуховщине полиция проверяет действия двух подростков
В Обухове полиция проводит проверку через видео, на котором две несовершеннолетние девушки слушали музыку российского исполнителя и танцевали на Аллее Славы
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews .
Информацию правоохранители обнаружили 23 мая в ходе мониторинга социальных сетей. Видео было опубликовано в одном из телеграмм-каналов.
Полицейские зарегистрировали сведения в едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
Правоохранители установили, что к инциденту причастны две 13-летние девочки. Также выяснилось, что видео было снято и опубликовано еще в 2024 году, после чего его удалили.
В настоящее время идет проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. После этого будет принято соответствующее решение.
