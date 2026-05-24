24 мая 2026, 16:11

Танцы на Аллее Славы под российскую музыку: на Обуховщине полиция проверяет действия двух подростков

Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное: Обуховский городской совет
Читайте також
українською мовою

В Обухове полиция проводит проверку через видео, на котором две несовершеннолетние девушки слушали музыку российского исполнителя и танцевали на Аллее Славы

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews .

Информацию правоохранители обнаружили 23 мая в ходе мониторинга социальных сетей. Видео было опубликовано в одном из телеграмм-каналов.

Полицейские зарегистрировали сведения в едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Правоохранители установили, что к инциденту причастны две 13-летние девочки. Также выяснилось, что видео было снято и опубликовано еще в 2024 году, после чего его удалили.

В настоящее время идет проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. После этого будет принято соответствующее решение.

Напомним, что в Киеве подростки снимали видео под российскую музыку. Делали они это для могил погибших украинских военных.

Обухов подростки Аллея Героев русская музыка
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
