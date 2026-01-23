Стало известно, кто внес залог за Тимошенко

фото: rbc.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поблагодарила свою команду за помощь в сборе средств, которые были внесены как залог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение Тимошенко в соцсети.

Она заявила, что определенная судом сумма залога была "непосильной", и ее удалось собрать с помощью членов партии.

Тимошенко выразила благодарность всем, кто присоединился к сбору средств, отметив важность этой поддержки для ее дальнейшей деятельности.

Как известно, 23 января при Юлии Тимошенко внесли полную сумму залога. Это 33 миллиона гривен, хотя несколько дней назад она говорила о сложностях с процедурой из-за заблокированных счетов. Однако впоследствии стали появляться сообщения, уплачивающие эту сумму по частям.

Дело Тимошенко

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.