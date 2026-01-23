19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 19:30

Стало известно, кто внес залог за Тимошенко

23 января 2026, 19:30
Читайте також українською мовою
фото: rbc.ua
Читайте також
українською мовою

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поблагодарила свою команду за помощь в сборе средств, которые были внесены как залог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение Тимошенко в соцсети.

Она заявила, что определенная судом сумма залога была "непосильной", и ее удалось собрать с помощью членов партии.

Тимошенко выразила благодарность всем, кто присоединился к сбору средств, отметив важность этой поддержки для ее дальнейшей деятельности.

Как известно, 23 января при Юлии Тимошенко внесли полную сумму залога. Это 33 миллиона гривен, хотя несколько дней назад она говорила о сложностях с процедурой из-за заблокированных счетов. Однако впоследствии стали появляться сообщения, уплачивающие эту сумму по частям.

Дело Тимошенко

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Батькивщина Юлия Тимошенко суд залог политика
Дело Шурмы: суд назначил залог одному из фигурантов
23 января 2026, 16:43
Стало известно, почему Коломойский не прибыл на заседание ВСК
21 января 2026, 20:50
Суд не арестовал средства Тимошенко, но арестовал имущество ее мужа и имущество, изъятое во время обыска
21 января 2026, 13:59
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Сбежал прямо с авто, когда ехал в пункт сбора: в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
23 января 2026, 19:55
В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
23 января 2026, 19:50
В Донецкой области в результате атаки вражеского БпЛА погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович
23 января 2026, 19:49
Убил, положил в чемодан и выбросил на свалку: в Ровно судили мужчину, который жестоко убил знакомого
23 января 2026, 19:35
В Сумах 11-летний мальчик провалился под лед: патрульным удалось избежать трагедии
23 января 2026, 19:30
В Бердичеве стартовал интенсив для семей ветеранов и пропавших без вести
23 января 2026, 19:11
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
23 января 2026, 19:08
Пропало почти 2 миллиона: в Киеве разоблачили хищения на каретах для медиков
23 января 2026, 19:00
В мире все сейчас крутится вокруг Европы, которая превратилась в центр демократии, либерализма и надежд на будущее
23 января 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »