Трагедия в Тернопольском ТЦК: военнообязанный совершил самоубийство

В помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных

Об этом сообщает пресс-центр облвоенкомата, передает RegioNews .

В Тернопольском областном ТЦК и СП сообщили, что около 19:00 23 мая мужчину пригласили в помещение центра комплектования для уточнения военно-учетных данных.

По данным ТЦК, во время пребывания в учреждении мужчина зашел в ванную комнату, закрылся изнутри и произвел выстрел из огнестрельного оружия. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью.

После обнаружения пострадавшего военнослужащие вызвали стражей порядка и бригаду экстренной медицинской помощи, а до прибытия медиков пытались оказать необходимую помощь. Спасти мужчину не удалось.

Сейчас на месте работают правоохранители. Продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств происшествия.

