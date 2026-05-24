24 мая 2026, 17:54

В Ровенской области в результате падения мотоцикла пострадали дети

24 мая 2026, 17:54
Фото: полиция Ровенской области
В Ровенской области правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадали двое детей. Авария произошла сегодня утром, 24 мая, в селе Перемиловка

Об этом сообщила областная полиция, передает RegioNews .

"24 мая в 8:15 в полицию поступило сообщение, что в селе Перемиловка произошло ДТП с пострадавшими. 19-летний житель села Зарицк Ровенского района руководил незарегистрированным мотоциклом "FORTE 125". Он остановился, чтобы подвезти знакомую и ее двоих детей", - рассказали в поле.

В дальнейшем, по словам водителя, в мотоцикле заклинило колесо, в результате чего он не справился с управлением и допустил падение транспортного средства.

"У водителя медики диагностировали ушибы и ссадины. После оказания помощи его отпустили. 40-летняя жительница села Тушебин также получила ушибы и не нуждалась в госпитализации. 6-летнюю девочку с переломом носа и 13-летнего мальчика с многочисленными переломами костей лица и кровоизлиянием госпитализировали", — сообщили в полиции.

Следователи по факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование.

Напомним, что в Сумской области полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в селе Хоружевка.

