08:57  22 мая
В Винницкой области пьяная женщина ударила 17-летнюю дочь ножом в спину
08:39  22 мая
Воровал деньги и проигрывал в казино: в Днепре осудили эксфинансиста боевой бригады
08:22  22 мая
Удар ножом в шею: в Ровно будут судить нападавшего за убийство знакомого
UA | RU
UA | RU
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
22 мая 2026, 10:34

Политическая цель войны: почему без нее невозможна победа

22 мая 2026, 10:34
Читайте також українською мовою
Слово "победа" почти исчезло из публичного дискурса, и это очень плохо, потому что без видения победы война превращается в бесконечное колесо в воображении тех, кто на фронте и в тылу
Слово "победа" почти исчезло из публичного дискурса, и это очень плохо, потому что без видения победы война превращается в бесконечное колесо в воображении тех, кто на фронте и в тылу
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Это истощает и лишает уверенности, что есть нечто, за что мы воюем. Это не только фактор личного выгорания, но и общественная проблема сплоченности, понимания и совместного действия. Это значительно усиливает все проблемы, которые мы имеем в армии и в обществе.

Для того чтобы сформулировать, что такое победа, нужно понимать политическую цель войны. Она у нас не осознана и не объявлена. Мы воюем, чтобы добиться что-то, неизвестно что.

Возвращение к границам 1991 года, очевидно, не может быть политической целью войны, потому что это вовсе не гарантирует, что война завершится. Да и реинтеграция ныне оккупированных территорий станет для Украины процессом, растянутым на целое поколение, поэтому война реально завершится на этой территории через много лет после прекращения боевых действий. В конце концов все сейчас понимают, что мы воюем не за территории.

Мир не может быть целью войны. Во-первых, есть вопрос, каков мир. Капитуляция также разновидность мира, но она мало кого привлекает. Часто говорят о справедливом мире, но большинство людей под этим понимают наказание военных преступников, что недостижимо в случае заключения мирного соглашения. Часто говорят о постоянном мире, то есть, чтобы следующее поколение не воевало в следующей войне, но при каких условиях это возможно?

Подавляющее большинство задумывающихся понимают, что прекращение огня и мирное соглашение будут означать лишь ускоренную подготовку к следующей горячей фазе, а промежуточный период россия использует, чтобы развалить или хотя бы ослабить нас через политические и когнитивные инструменты. Я уже не говорю о том, что второй раз мы уже армию не соберем (отдельная тема, в другой раз). Это называется "чеченский сценарий" и завершается нашим тотальным поражением и геноцидом.

Определение политической цели войны лежит выше уровня стратегии. Политическую цель войны не могут определять военные командующие, они ее получают сверху (от политического руководства) и превращают в стратегию, то есть совокупность операций, приводящих к достижению политической цели. Если неизвестная цель – стрела стратегии летит в пустоту, вооруженные силы одерживают массу тактических и оперативных побед, но не знают, что с ними делать.

Замечу, что определенная и задекларированная политическая цель войны демонстрирует гражданам на фронте и в тылу конец войны, структурирует вокруг цели коалицию союзников, посылает сигнал разным силам на вражеской стороне, позволяет качественно построить стратегию, отыскать ресурсы, сфокусироваться на враждебных уязвимостях и т.д.

Стратегия – это путь достижения цели. Путь перехода из точки А, где мы сейчас, в точку Б, где мы хотим оказаться. Если мы не знаем точку Б, мы никогда туда не попадем.

Что у нас в публичном дискурсе о политической цели войны?

1. Защититься от агрессора. Такая политическая цель предполагает, что война будет продолжаться вечно.

2. Остаться в живых. Такая политическая цель лучше всего достигается немедленной капитуляцией. Правда, в живых останутся не все: кого-то расстреляют, кто-то будет штурмовать Варшаву под триколором.

3. О возвращении к границам 1991 года уже написано выше. Это не означает завершения войны.

4. О наказании преступников уже написано выше. Это невозможно в случае мирного соглашения.

5. Вступить в НАТО. Сейчас эта политическая цель выглядит совсем не столь привлекательно, как в 2022 году.

6. Сохранить потенциал страны. Извините, но война его разрушает беспощадно и неотвратимо. Это не может быть целью войны.

7. Сорвать российсские планы. То есть остаться суверенными. Типичная оборонительная стратегия. Как известно, оборонная стратегия не может привести к победе. В конце концов, суверенитет возможен и при границе по Збручу.

8. Поменять власть в Москве. На кого? На "хороших русских"? На черносотенцев, обвиняющих Путина в слабости? На младшего и более энергичного представителя "партии войны"? На представителя "партии мира", который побежит снимать санкции и размораживать активы, чтобы дать новый толчок производству вооружений?

Мы оказались в типичной ловушке: отсутствие определенной и артикулированной политической цели войны быстро накапливает и умножает все проблемы на фронте и в тылу, среди союзников нынешних и потенциальных.

Это уже начали понимать в экспертной среде, где подобные дискуссии определенное время уже идут, но пока без последствий.

Я могу предложить политическую цель войны: прекращение существования русской империи. Деимпериализация, деколонизация РФ, развал империи и реконструкция постимперского пространства в целях устойчивого мира.

Деколонизация РФ отвечает основополагающим документам ООН и поддержана многочисленными резолюциями Европарламента, ПАСЕ, ПА ОБСЕ. Такая политическая цель позволяет сформировать соответствующую стратегию, объединяющую кинетические операции и когнитивные, санкционные и т.п., взаимодействие с западными союзниками и поиск союзников на востоке и юге, работу с разными целевыми аудиториями внутри и снаружи РФ. Отдельные элементы этой стратегии уже в публичном пространстве, другие не стоит туда выносить.

Главное, что наличие четкой цели позволяет измерить приближение к ней, проанализировать эффективность каждой конкретной операции. Сформировать конкретные структуры, собрать конкретные ресурсы, нацелиться на конкретные уязвимости. Принять конкретные непростые, но понятные в контексте достижения цели решения.

Скажете, это недостижимо?
А достижение цели, которой нет, – это достижимо?
А бесконечная стойкость в войне, цель которой не определена и не задекларирована – это достижимо?

(Кстати, наши союзники довольны отсутствием цели войны в Украине. Они неоднократно высказывались, что поддерживают Украину бесконечно и гордятся ее бесконечной устойчивостью. Только вот устойчивость не бесконечна, и если Украина упадет, они следующие.)

Политическая цель войны для России четко определена и задекларирована: прекращение существования независимой Украины. Что бы ни говорили в Москве о "целых СВО", эта политическая цель неизменно остается основной. Об этом нам время от времени напоминают кремлевские спикеры.

Пора и нам сформулировать политическую цель войны. Прекратить стесняться и объявить цель. Собрать под это стратегию, ресурсы, союзников.

Российская империя разваливалась в ХХ веке дважды: в 1917 и 1991. Должен развалиться в третий раз окончательно.

Пора нам сформулировать политическую цель войны. С объявления цели начинается путь.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война фронт российская армия ВСУ стратегия цель власть
 
Подписывайтесь на RegioNews
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Полтавской области автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: водитель погиб
22 мая 2026, 10:54
ДТП в Кривом Роге: на светофоре столкнулись "скорая" и внедорожник
22 мая 2026, 10:51
Ночные обстрелы Сумщины: спасатели ликвидировали пожары в трех громадах
22 мая 2026, 10:36
В Херсоне из-за атаки вражеского беспилотника погиб мужчина
22 мая 2026, 10:28
ВСУ отвоевали 400 км²: в США назвали фактор, повлиявший на контрнаступление
22 мая 2026, 10:16
Удар по Днепру 21 мая: количество пострадавших выросло, семеро остаются в больницах
22 мая 2026, 09:57
Под атакой FPV-дронов: полиция показала эвакуацию жителей Дружковки
22 мая 2026, 09:51
Столкновение легковушек во Львове: пострадала 13-летняя девочка
22 мая 2026, 09:46
В Харькове мать избивала 6-летнего сына: ребенка изъяли из семьи
22 мая 2026, 09:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »