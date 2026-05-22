Политическая цель войны: почему без нее невозможна победа

Слово "победа" почти исчезло из публичного дискурса, и это очень плохо, потому что без видения победы война превращается в бесконечное колесо в воображении тех, кто на фронте и в тылу

Слово "победа" почти исчезло из публичного дискурса, и это очень плохо, потому что без видения победы война превращается в бесконечное колесо в воображении тех, кто на фронте и в тылу

Фото: из открытых источников

Это истощает и лишает уверенности, что есть нечто, за что мы воюем. Это не только фактор личного выгорания, но и общественная проблема сплоченности, понимания и совместного действия. Это значительно усиливает все проблемы, которые мы имеем в армии и в обществе.

Для того чтобы сформулировать, что такое победа, нужно понимать политическую цель войны. Она у нас не осознана и не объявлена. Мы воюем, чтобы добиться что-то, неизвестно что.

Возвращение к границам 1991 года, очевидно, не может быть политической целью войны, потому что это вовсе не гарантирует, что война завершится. Да и реинтеграция ныне оккупированных территорий станет для Украины процессом, растянутым на целое поколение, поэтому война реально завершится на этой территории через много лет после прекращения боевых действий. В конце концов все сейчас понимают, что мы воюем не за территории.

Мир не может быть целью войны. Во-первых, есть вопрос, каков мир. Капитуляция также разновидность мира, но она мало кого привлекает. Часто говорят о справедливом мире, но большинство людей под этим понимают наказание военных преступников, что недостижимо в случае заключения мирного соглашения. Часто говорят о постоянном мире, то есть, чтобы следующее поколение не воевало в следующей войне, но при каких условиях это возможно?

Подавляющее большинство задумывающихся понимают, что прекращение огня и мирное соглашение будут означать лишь ускоренную подготовку к следующей горячей фазе, а промежуточный период россия использует, чтобы развалить или хотя бы ослабить нас через политические и когнитивные инструменты. Я уже не говорю о том, что второй раз мы уже армию не соберем (отдельная тема, в другой раз). Это называется "чеченский сценарий" и завершается нашим тотальным поражением и геноцидом.

Определение политической цели войны лежит выше уровня стратегии. Политическую цель войны не могут определять военные командующие, они ее получают сверху (от политического руководства) и превращают в стратегию, то есть совокупность операций, приводящих к достижению политической цели. Если неизвестная цель – стрела стратегии летит в пустоту, вооруженные силы одерживают массу тактических и оперативных побед, но не знают, что с ними делать.

Замечу, что определенная и задекларированная политическая цель войны демонстрирует гражданам на фронте и в тылу конец войны, структурирует вокруг цели коалицию союзников, посылает сигнал разным силам на вражеской стороне, позволяет качественно построить стратегию, отыскать ресурсы, сфокусироваться на враждебных уязвимостях и т.д.

Стратегия – это путь достижения цели. Путь перехода из точки А, где мы сейчас, в точку Б, где мы хотим оказаться. Если мы не знаем точку Б, мы никогда туда не попадем.

Что у нас в публичном дискурсе о политической цели войны?

1. Защититься от агрессора. Такая политическая цель предполагает, что война будет продолжаться вечно.

2. Остаться в живых. Такая политическая цель лучше всего достигается немедленной капитуляцией. Правда, в живых останутся не все: кого-то расстреляют, кто-то будет штурмовать Варшаву под триколором.

3. О возвращении к границам 1991 года уже написано выше. Это не означает завершения войны.

4. О наказании преступников уже написано выше. Это невозможно в случае мирного соглашения.

5. Вступить в НАТО. Сейчас эта политическая цель выглядит совсем не столь привлекательно, как в 2022 году.

6. Сохранить потенциал страны. Извините, но война его разрушает беспощадно и неотвратимо. Это не может быть целью войны.

7. Сорвать российсские планы. То есть остаться суверенными. Типичная оборонительная стратегия. Как известно, оборонная стратегия не может привести к победе. В конце концов, суверенитет возможен и при границе по Збручу.

8. Поменять власть в Москве. На кого? На "хороших русских"? На черносотенцев, обвиняющих Путина в слабости? На младшего и более энергичного представителя "партии войны"? На представителя "партии мира", который побежит снимать санкции и размораживать активы, чтобы дать новый толчок производству вооружений?

Мы оказались в типичной ловушке: отсутствие определенной и артикулированной политической цели войны быстро накапливает и умножает все проблемы на фронте и в тылу, среди союзников нынешних и потенциальных.

Это уже начали понимать в экспертной среде, где подобные дискуссии определенное время уже идут, но пока без последствий.

Я могу предложить политическую цель войны: прекращение существования русской империи. Деимпериализация, деколонизация РФ, развал империи и реконструкция постимперского пространства в целях устойчивого мира.

Деколонизация РФ отвечает основополагающим документам ООН и поддержана многочисленными резолюциями Европарламента, ПАСЕ, ПА ОБСЕ. Такая политическая цель позволяет сформировать соответствующую стратегию, объединяющую кинетические операции и когнитивные, санкционные и т.п., взаимодействие с западными союзниками и поиск союзников на востоке и юге, работу с разными целевыми аудиториями внутри и снаружи РФ. Отдельные элементы этой стратегии уже в публичном пространстве, другие не стоит туда выносить.

Главное, что наличие четкой цели позволяет измерить приближение к ней, проанализировать эффективность каждой конкретной операции. Сформировать конкретные структуры, собрать конкретные ресурсы, нацелиться на конкретные уязвимости. Принять конкретные непростые, но понятные в контексте достижения цели решения.

Скажете, это недостижимо?

А достижение цели, которой нет, – это достижимо?

А бесконечная стойкость в войне, цель которой не определена и не задекларирована – это достижимо?

(Кстати, наши союзники довольны отсутствием цели войны в Украине. Они неоднократно высказывались, что поддерживают Украину бесконечно и гордятся ее бесконечной устойчивостью. Только вот устойчивость не бесконечна, и если Украина упадет, они следующие.)

Политическая цель войны для России четко определена и задекларирована: прекращение существования независимой Украины. Что бы ни говорили в Москве о "целых СВО", эта политическая цель неизменно остается основной. Об этом нам время от времени напоминают кремлевские спикеры.

Пора и нам сформулировать политическую цель войны. Прекратить стесняться и объявить цель. Собрать под это стратегию, ресурсы, союзников.

Российская империя разваливалась в ХХ веке дважды: в 1917 и 1991. Должен развалиться в третий раз окончательно.

Пора нам сформулировать политическую цель войны. С объявления цели начинается путь.