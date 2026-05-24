Теракт в Одессе: СБУ возбудила дело по факту взрыва автомобиля

Фото: Нацполиция

В Одессе Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв автомобиля в Приморском районе, который произошел 23 мая как террористический акт и открыла соответствующее уголовное производство

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, взрыв произошел поздно вечером 23 мая по улице Университетской. В результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время СБУ совместно с Национальной полицией Украины проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к взрыву.

Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт.

Напомним, что ранее правоохранители задержали двух молодых людей, причастных к теракту в Соборном районе Днепра.