Теракт в Одессе: СБУ возбудила дело по факту взрыва автомобиля
В Одессе Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв автомобиля в Приморском районе, который произошел 23 мая как террористический акт и открыла соответствующее уголовное производство
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области, передает RegioNews .
По предварительным данным следствия, взрыв произошел поздно вечером 23 мая по улице Университетской. В результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время СБУ совместно с Национальной полицией Украины проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к взрыву.
Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт.
Напомним, что ранее правоохранители задержали двух молодых людей, причастных к теракту в Соборном районе Днепра.