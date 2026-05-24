24 мая 2026, 15:45

Теракт в Одессе: СБУ возбудила дело по факту взрыва автомобиля

Фото: Нацполиция
В Одессе Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв автомобиля в Приморском районе, который произошел 23 мая как террористический акт и открыла соответствующее уголовное производство

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области, передает RegioNews .

По предварительным данным следствия, взрыв произошел поздно вечером 23 мая по улице Университетской. В результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время СБУ совместно с Национальной полицией Украины проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к взрыву.

Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт.

Напомним, что ранее правоохранители задержали двух молодых людей, причастных к теракту в Соборном районе Днепра.

22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
