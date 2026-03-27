Испанский отпуск "Юзика": как нардеп проводит время после допроса НАБУ

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный под псевдонимом "Юзик", оказался в центре скандала после того, как журналисты зафиксировали его пребывание в Испании сразу после допроса в НАБУ

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным журналистов, его обнаружили в пригороде Барселоны на побережье Коста-Брава. Депутат уехал в Испанию 14 марта.

Корявченков заверил журналистов, что в декабре и феврале несколько раз ездил в Испанию в служебные командировки, где посещал проживающую там семью. В этот раз он якобы находится в еженедельном неоплачиваемом отпуске. Спикер Верховной Рады подтвердил, что нардеп действительно находится в неоплачиваемом отпуске.

Депутат также заявил, что его жена приобрела квартиру в пригороде Барселоны площадью около 90 м² в кредит на сумму около 150 тыс. долл., которую они еще выплачивают.

Сам Корявченков выразил недовольство тем, что журналисты сняли вход в его дом, отметив, что это создает угрозу безопасности его семьи.

Как известно, нардеп уже получил новый вызов на допрос у НАБУ в рамках расследования дела о возможных выплатах парламентариям за голосование.

Напомним, в соцсетях появилась информация о том, что семья Юрия Коявченкова в Испании приобрела виллу за 150 тысяч евро. По словам супруги нардепа, они действительно живут в этом доме. При этом она отметила, что данная информация не скрывается и будет отражена в декларации.

Ранее журналисты спрашивали у "слуги народа" о новой квартире и о том, на каких основаниях его семья там проживает. Юрий Корявченков заявил, что все данные есть у его декларации, а квартиры в Испании у него нет. В то же время, депутат за 2023 год не задекларировал никаких расходов, связанных с проживанием его жены и детей за рубежом.