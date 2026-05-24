Атака на Киев: россияне повредили здание МИД и стадион "Динамо"

В Киеве в результате массированной российской атаки в ночь на 24 мая повреждения получили здание Министерство иностранных дел Украины и стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает RegioNews .

По его словам, историческое здание, возведенное архитектором Иосифом Лангбардом в 1939 году, получило повреждения впервые со времен Второй мировой войны. В результате взрывов поблизости в здании выбило стекла.

Сибига заявил, что российская атака была направлена на исторический центр столицы.

"Российские террористы не заставят нас остановиться. Украинская дипломатия и дальше будет эффективно выполнять свои задачи, будет противостоять российской агрессии и будет приближать мир", — подчеркнул министр.

Также повреждения получил Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Там выбито несколько оконных стекол на внешнем фасаде сооружения. В то же время чаша стадиона и футбольное поле не пострадали.

Напомним, что после ночной атаки в Киеве повреждения зафиксировали около 50 локациях, среди которых жилые дома, торговые центры, учебные заведения, здания ГСЧС и полиции, а также Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.