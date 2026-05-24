Во Львове появилась площадь Андрея Парубия: локация и детали

Во Львове официально открыта площадь Андрея Парубия. В честь Парубия переименовали часть улицы Винниченко – от Лычаковской до Просвещения

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews .

"Радуюсь, что отныне Львовская областная государственная администрация и Львовский областной совет будут расположены на площади, имеющей имя человека, достойно служившего украинскому государству", - отметил начальник ОВА.

Он поблагодарил семью Андрея Парубия за то, как она хранит память о нем, и депутатов городского совета и общественного сектора за это решение.

"В названиях наших улиц и площадей должны жить имена людей, для которых Украина была ежедневным трудом, выбором и ответственностью", – убежден Козицкий.

Напомним, что ранее на фасаде Львовской академической гимназии, где учился Парубий , открыли мемориальную таблицу.