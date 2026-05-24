12:11  24 мая
Трагедия в Тернопольском ТЦК: военнообязанный совершил самоубийство
11:59  24 мая
Атаки БПЛА на Черниговщине: шесть раненых, среди них трое полицейских
11:50  24 мая
Удар "Орешником" по Белой Церкви: сгорели три гаража
UA | RU
UA | RU
24 мая 2026, 17:22

Во Львове появилась площадь Андрея Парубия: локация и детали

24 мая 2026, 17:22
Читайте також українською мовою
Фото: Максим Козицкий/Фейсбук
Читайте також
українською мовою

Во Львове официально открыта площадь Андрея Парубия. В честь Парубия переименовали часть улицы Винниченко – от Лычаковской до Просвещения

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

"Радуюсь, что отныне Львовская областная государственная администрация и Львовский областной совет будут расположены на площади, имеющей имя человека, достойно служившего украинскому государству", - отметил начальник ОВА.

Он поблагодарил семью Андрея Парубия за то, как она хранит память о нем, и депутатов городского совета и общественного сектора за это решение.

"В названиях наших улиц и площадей должны жить имена людей, для которых Украина была ежедневным трудом, выбором и ответственностью", – убежден Козицкий.

Напомним, что ранее на фасаде Львовской академической гимназии, где учился Парубий , открыли мемориальную таблицу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов Андрей Парубий площадь
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
В результате атаки на Киев повреждение получило здание Кабмина
24 мая 2026, 18:58
Атака на Днепропетровщину: четверо раненых, повреждены десятки домов
24 мая 2026, 18:34
Российская атака на Киев: повреждено здание Киевской оперы
24 мая 2026, 18:13
В Ровенской области в результате падения мотоцикла пострадали дети
24 мая 2026, 17:54
Метро "Хрещатик" возобновило работу: какие ограничения действуют в Киеве после обстрела
24 мая 2026, 16:51
Танцы на Аллее Славы под российскую музыку: на Обуховщине полиция проверяет действия двух подростков
24 мая 2026, 16:11
Теракт в Одессе: СБУ возбудила дело по факту взрыва автомобиля
24 мая 2026, 15:45
Атака на Киев: россияне повредили здание МИД и стадион "Динамо"
24 мая 2026, 15:09
Атака на Киев: количество раненых выросло до 69, спасатели ищут людей под завалами
24 мая 2026, 14:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »