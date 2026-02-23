12:20  23 февраля
В Чернигове после косметической операции в частной клинике скончалась женщина
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 13:26

За новым политическим проектом Терехова и Арахамии стоят Столар и Татаров – источники

23 февраля 2026, 13:26
Читайте також українською мовою
Вадим Столар, Олег Татаров. Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

К созданию нового политического проекта, связываемого с мэром Харькова Игорем Тереховым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, привлечены народный депутат Вадим Столар и заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров

Об этом сообщают источники RegioNews.

Вадим Столар был народным депутатом VI созыва от Партии регионов, а в 2019 году избран в Верховную Раду от партии ОПЗЖ. После запрета этой политсилы Столар вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины", которую создал в то время народный депутат Игорь Абрамович.

Следует отметить, что Абрамовича называют одним из спонсоров новой политической силы.

Олег Татаров с августа 2020 года занимает должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Он считается неформальным координатором деятельности правоохранительных органов со стороны ОП. Назначение Татарова вызвало критику отдельных общественных деятелей, адвокатов, журналистов и политологов из-за его работы во время Евромайдана, когда он занимал ключевую должность в органах внутренних дел. Против него выступала, в частности, ОО "Семейства Небесной сотни", назвав это "реваншем пророссийских сил и возвращением старой гвардии времен Януковича".

Ранее он являлся руководителем Главного следственного управления МВД Украины во времена Виктора Януковича. Во время Революции Достоинства он утверждал , что митингующие якобы стреляли сами в себя, а разгон протестующих на Майдане происходил якобы для "расчистки центра Киева ночью", отрицая применение силы и спецсредств со стороны милиции.

Публичных комментариев от Столара или Татарова о возможном участии в новом политическом проекте пока не поступало.

Напомним, в Украине на базе Ассоциации прифронтовых городов и общин постепенно формируется новый политический проект, который может стать политической партией с общенациональными амбициями.

К инициативе, по данным СМИ, причастны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, мэр Харькова Игорь Терехов, глава Николаевской ОВА Виталий Ким и бизнесмен и бывший нардеп Игорь Абрамович.

По данным социологических оценок, потенциальная политическая партия могла бы получить примерно 2,8-4% поддержки среди определившихся и голосующих.

Читайте также: Крок и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина рейтинг партия Вадим Столар Арахамия Давид Георгиевич Олег Татаров Терехов Игорь Александрович выборы в Украине
Потенциальный рейтинг новой партии Терехова и Арахамии – около 4%
23 февраля 2026, 11:36
Арахамия, Терехов и Абрамович создают новую партию – СМИ
23 февраля 2026, 10:21
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
"Дети думали, что это прилет": появились подробности взрыва в лицее Днепра
23 февраля 2026, 15:55
На Полтавщине мужчина погиб, когда ремонтировал авто
23 февраля 2026, 15:25
Конфликт водителей на Ровенщине завершился стрельбой на АЗС
23 февраля 2026, 15:15
На Киевщине накрыли сеть торговли контрафактом: изъят товар более чем на 3 млн грн
23 февраля 2026, 14:55
На Полтавщине авто провалилось под лед: полицейские спасли 4 человек
23 февраля 2026, 14:51
Смертельное ДТП в Киеве: нетрезвая водительница получила 11 лет тюрьмы
23 февраля 2026, 14:29
Игрался гранатой: в Хмельницкой области из-за взрыва погиб 10-летний мальчик
23 февраля 2026, 14:17
Мобилизация по-новому: в Минобороны анонсировали системное решение
23 февраля 2026, 14:14
На Днестре задержали "плавателей": двое киевлян в гидрокостюмах пытались попасть в Молдову
23 февраля 2026, 14:07
Россияне утром обстреляли Херсон: есть погибший и пострадавший
23 февраля 2026, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »