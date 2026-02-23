За новым политическим проектом Терехова и Арахамии стоят Столар и Татаров – источники

Вадим Столар, Олег Татаров. Фото: из открытых источников

К созданию нового политического проекта, связываемого с мэром Харькова Игорем Тереховым и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, привлечены народный депутат Вадим Столар и заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров

Об этом сообщают источники RegioNews.

Вадим Столар был народным депутатом VI созыва от Партии регионов, а в 2019 году избран в Верховную Раду от партии ОПЗЖ. После запрета этой политсилы Столар вошел в депутатскую группу "Восстановление Украины", которую создал в то время народный депутат Игорь Абрамович.

Следует отметить, что Абрамовича называют одним из спонсоров новой политической силы.

Олег Татаров с августа 2020 года занимает должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Он считается неформальным координатором деятельности правоохранительных органов со стороны ОП. Назначение Татарова вызвало критику отдельных общественных деятелей, адвокатов, журналистов и политологов из-за его работы во время Евромайдана, когда он занимал ключевую должность в органах внутренних дел. Против него выступала, в частности, ОО "Семейства Небесной сотни", назвав это "реваншем пророссийских сил и возвращением старой гвардии времен Януковича".

Ранее он являлся руководителем Главного следственного управления МВД Украины во времена Виктора Януковича. Во время Революции Достоинства он утверждал , что митингующие якобы стреляли сами в себя, а разгон протестующих на Майдане происходил якобы для "расчистки центра Киева ночью", отрицая применение силы и спецсредств со стороны милиции.

Публичных комментариев от Столара или Татарова о возможном участии в новом политическом проекте пока не поступало.

Напомним, в Украине на базе Ассоциации прифронтовых городов и общин постепенно формируется новый политический проект, который может стать политической партией с общенациональными амбициями.

К инициативе, по данным СМИ, причастны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, мэр Харькова Игорь Терехов, глава Николаевской ОВА Виталий Ким и бизнесмен и бывший нардеп Игорь Абрамович.

По данным социологических оценок, потенциальная политическая партия могла бы получить примерно 2,8-4% поддержки среди определившихся и голосующих.

