Игрался гранатой: в Хмельницкой области от взрыва погиб 10-летний ребенок

Фото: полиция

Трагедия произошла 22 февраля около 21:45 в селе Малая Кужеловка Дунаевецкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 10-летний мальчик играл в комнате гранатой, где также была его 45-летняя мать.

На место прибыли врачи, полицейские, взрывотехники и криминалисты. Медики до последнего пытались реанимировать ребенка, но ранения оказались смертельными. Мать мальчика госпитализировали.

Правоохранители осмотрели дом и двор, чтобы убедиться в отсутствии других боеприпасов. Обломки гранаты изъяли и отправили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 п. 2 ст. 115 УК Украины. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СЗЧ, подорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения.