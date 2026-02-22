18:40  22 февраля
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
18:10  22 февраля
После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом
10:37  22 февраля
На Ровенщине военный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
22 февраля 2026, 16:55

Вера в США вернулась: Верховный Суд ограничил действия Трампа

22 февраля 2026, 16:55
Читайте також українською мовою
Верховный Суд США вернул веру в США. По крайней мере, вернул надежду
Верховный Суд США вернул веру в США. По крайней мере, вернул надежду
Фото: ЭРА
Читайте також
українською мовою

Что произошло? Верховный Суд признал, что введение Трампом направо и налево пошлин является незаконным. И этим решением фактически отменив все введенные Трампом пошлины.

Почему это важно? Ну потому что мы уже целый год задавали один и тот же вопрос. А где же эти известные американские институты, все эти воздержания и противовесы. Кто остановит Трампа, который сносит все на своем пути. И не построит ли он в США автократию имени себя, отменив выборы и нарушив Конституцию. И было много поводов думать, что все у него получится.

И такое США перестало быть союзником для Украины и ЕС. Имея больше общего с Россией и Китаем. И это пугало. Ибо лучше иметь США на своей стороне. И уж точно не хочется иметь США на стороне своих врагов. И пережить четыре года Трампа – это один вызов. А вот получить системно и долгосрочную авторитарную США – совсем другая проблема. Как для Украины, так и для мировой экономики.

Но институты, как оказалось, работают. И это решение Верховного Суда тем более важно, потому что всегда считалось, что Суд к Трампу лоялен. И там большинство консервативных судей, тяготеющих к республиканцам. Или просто обязаны своему пребыванию в этой инстанции самому Дональду Трампу.

И вот вроде бы лояльный к Трампу Верховный Суд по очень важному для Трампа вопросу, а может и по более важному, принимает антитрамповское решение. Спасая таким образом и экономику США. Для которой эти пошлины стали очень сильной обузой. И, собственно, показывая, зачем нужны независимые институты.

А это значит, что институты работают. Символично, что это продемонстрировал Верховный Суд, учитывая важность верховенства права в американской культуре. И это означает, что тот же Верховный Суд не пойдет на прямое нарушение Конституции или грубое нарушение закона, если Трампу этого потребует. К примеру, по третьему сроку. И Трамп теперь это узнает. У лояльности есть пределы. Идеология не оправдает все.

Символично, что это решение касалось именно экономики. Ибо для экономики собственно критическое наличие тех же сдержаний и противовесов. Независимые институты. И так, Трамп временно ввел теперь другие пошлины. Но только временно. И в основном они ниже. И вся конструкция шантажа и давления того же ЕС теперь развалилась. Интересно, правда, повлияет ли это теперь на желание Индии покупать российскую нефть. Так же интересно, приблизило ли это удары по Ирану. Ведь нужно чем-то перекрыть в телевизоре такое эпическое поражение...

Но это не о том. Главное, что американская демократия впервые продемонстрировала свою устойчивость. А это дает надежду.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Дональд Трамп Украина США Европа экономика решение пошлины
 
Подписывайтесь на RegioNews
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица: чего ждать от погоды 23 февраля
22 февраля 2026, 18:40
После обстрела Киевщины супруга Остапчука показала поврежденный дом
22 февраля 2026, 18:10
Зеленский поручил усилить защиту неба в Сумской области
22 февраля 2026, 17:43
РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре в четырех областях
22 февраля 2026, 16:13
Авария на водопроводе: Самар на Днепропетровщине остался без воды
22 февраля 2026, 15:49
Более 1300 дронов и сотни ракет за неделю: Зеленский об атаках РФ на Украину
22 февраля 2026, 15:19
Теракт во Львове: полиция показала видео, на котором подозреваемая устанавливает взрывчатку в мусорные баки
22 февраля 2026, 14:35
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
22 февраля 2026, 14:06
На Сумщине дрон атаковал "скорую": четверо погибших, среди них полицейский и его жена-медик
22 февраля 2026, 13:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Юрий Луценко
Все блоги »