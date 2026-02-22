Вера в США вернулась: Верховный Суд ограничил действия Трампа

Верховный Суд США вернул веру в США. По крайней мере, вернул надежду

Фото: ЭРА

Что произошло? Верховный Суд признал, что введение Трампом направо и налево пошлин является незаконным. И этим решением фактически отменив все введенные Трампом пошлины.

Почему это важно? Ну потому что мы уже целый год задавали один и тот же вопрос. А где же эти известные американские институты, все эти воздержания и противовесы. Кто остановит Трампа, который сносит все на своем пути. И не построит ли он в США автократию имени себя, отменив выборы и нарушив Конституцию. И было много поводов думать, что все у него получится.

И такое США перестало быть союзником для Украины и ЕС. Имея больше общего с Россией и Китаем. И это пугало. Ибо лучше иметь США на своей стороне. И уж точно не хочется иметь США на стороне своих врагов. И пережить четыре года Трампа – это один вызов. А вот получить системно и долгосрочную авторитарную США – совсем другая проблема. Как для Украины, так и для мировой экономики.

Но институты, как оказалось, работают. И это решение Верховного Суда тем более важно, потому что всегда считалось, что Суд к Трампу лоялен. И там большинство консервативных судей, тяготеющих к республиканцам. Или просто обязаны своему пребыванию в этой инстанции самому Дональду Трампу.

И вот вроде бы лояльный к Трампу Верховный Суд по очень важному для Трампа вопросу, а может и по более важному, принимает антитрамповское решение. Спасая таким образом и экономику США. Для которой эти пошлины стали очень сильной обузой. И, собственно, показывая, зачем нужны независимые институты.

А это значит, что институты работают. Символично, что это продемонстрировал Верховный Суд, учитывая важность верховенства права в американской культуре. И это означает, что тот же Верховный Суд не пойдет на прямое нарушение Конституции или грубое нарушение закона, если Трампу этого потребует. К примеру, по третьему сроку. И Трамп теперь это узнает. У лояльности есть пределы. Идеология не оправдает все.

Символично, что это решение касалось именно экономики. Ибо для экономики собственно критическое наличие тех же сдержаний и противовесов. Независимые институты. И так, Трамп временно ввел теперь другие пошлины. Но только временно. И в основном они ниже. И вся конструкция шантажа и давления того же ЕС теперь развалилась. Интересно, правда, повлияет ли это теперь на желание Индии покупать российскую нефть. Так же интересно, приблизило ли это удары по Ирану. Ведь нужно чем-то перекрыть в телевизоре такое эпическое поражение...

Но это не о том. Главное, что американская демократия впервые продемонстрировала свою устойчивость. А это дает надежду.