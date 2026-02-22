Мюнхен-2026: послесловие

Прошлогодняя Мюнхенская конференция прошла под знаком шоков. Мюнхен-2026 состоялся спокойнее

Фото: Reuters

Этот текст не является подведением итогов Мюнхенской конференции по безопасности. Об общих итогах этой конференции уже много написано и сказано. Это скорее личные впечатления человека, который побывал на полях конференции, и субъективные заметки о некоторых тенденциях, проявившихся на Мюнхенской конференции в этом году.

Общие оценки

Прошлогодняя Мюнхенская конференция прошла под знаком шоков – от выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса, смерти Навального и сенсационно неожиданного визита Уиткоффа к Путину. Мюнхен-2026 прошел более спокойно. Возможно, было меньше бурных эмоций, но стало больше глубины и рациональности в осмыслении новых вызовов безопасности.

Многие упрекают, что на Мюнхенской конференции не было конкретных решений по поддержке Украины или переговорам о завершении российско-украинской войны. Однако следует понимать, что такие глобальные конференции высокого уровня, которые ежегодно проходят в Давосе и Мюнхене, – это не про принятие совместных решений, а про дискуссии относительно оценки текущего состояния и перспектив экономического и политического развития современного мира. И для нас важно использовать эти конференции, чтобы привлекать внимание международного сообщества к нашему сопротивлению российской агрессии и усиливать поддержку Украины со стороны наших друзей и партнеров.

Диагноз состояния евроатлантических отношений

В январе на Давосской конференции началась острая дискуссия о кризисе в евроатлантических отношениях и о том, как Европе реагировать на разрушительную внешнюю политику Трампа, в том числе по отношению к европейским партнерам. В Давосе западные лидеры (не только из Европы, но и из Канады) впервые начали жестко говорить Трампу "нет". В первую очередь это касалось притязаний Трампа на Гренландию. Но продолжает действовать и другой подход, суть которого заключается в том, что с Трампом нужно договариваться и что лучше мягко убеждать его, а не публично спорить с ним. Главным проводником этого подхода в Европе является генсек НАТО Марк Рютте.

Тема кризиса евроатлантических отношений как составляющая упадка старого международного порядка была заявлена как главная на Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года. Однако дискуссии на эту тему в Мюнхене были более сдержанными, чем в Давосе. Кризис отношений с США безусловно признается европейскими лидерами, подтверждается и необходимость все больше полагаться на себя в защите своих интересов, в том числе в сфере безопасности. При этом есть понимание, что не стоит идти на разрыв с США, что Европа еще не готова полностью защищать себя собственными силами и что евроатлантическое партнерство еще можно восстановить. То есть идет поиск более сбалансированной позиции Европы в отношениях с США.

Неоднозначное восприятие Марко Рубио

Индикатором нынешнего отношения европейских лидеров и экспертов к США и администрации Трампа стала неоднозначная реакция на выступление госсекретаря США Марко Рубио. Относительно мягкая и внешне неконфликтная форма выступления вызвала позитивные отзывы. В зале во время речи Рубио время от времени звучали аплодисменты. Однако содержание его выступления подтвердило наличие принципиальных идеологических противоречий между администрацией Трампа и большинством европейских лидеров. И европейцы это чётко поняли.

Самопрезентация потенциальных лидеров антитрамповской оппозиции

В Мюнхене проявила себя и другая часть американского политического истеблишмента – оппоненты и критики Трампа из Демократической партии США. Наиболее заметными были губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес. Их выступления заметил и Дональд Трамп, отреагировав в своём агрессивном стиле. Вся эта ситуация, особенно в контексте предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США, напомнила, что американская политика – это не только Трамп. Гэвин Ньюсом, кстати, посетил "Украинский дом" на территории конференции. Независимо от политического лагеря, который представляли американские политики в Мюнхене, они демонстрировали важность украинского вопроса для внешней политики США.

Проснулась ли наконец Европа?

Диагноз прошлого года – Европа просыпается. Сейчас вроде бы уже проснулась. Первым будильником стал Путин. Но окончательно выводит Европу из безопасностй летаргии Трамп и его разрушительная внешняя политика.

Европа, вероятно, действительно проснулась, но в спешке определяет, что делать, и пытается собраться. И это непросто. 27 отдельных субъектов со своими особыми интересами внутри ЕС. Некоторые из них иногда демонстрируют не совсем европейские подходы, а кто-то – откровенно антиевропейскую позицию. Есть и влиятельные страны вне ЕС. А кроме того, и в самом Евросоюзе, и в НАТО действует "проклятие консенсуса". Есть понимание необходимости глубоких структурных реформ внутри ЕС, но пока не хватает решимости для их практической реализации. И неизвестно, что дальше будет с НАТО. Все это подталкивает европейских лидеров к осознанию приоритетности вопросов безопасности и пониманию того, что без Украины Европа не сможет защитить себя ни сейчас, ни после завершения российско-украинской войны.

Жесты Китая

Тема Китая не была одной из главных на нынешней Мюнхенской конференции. Однако выступление министра иностранных дел КНР Ван И, безусловно, привлекло внимание. Он затронул и тему российско-украинской войны, которую в Китае называют "украинским конфликтом". Прозвучали уже известные тезисы о том, что Китай не является стороной конфликта, о готовности содействовать его урегулированию, о приверженности принципам уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, критика "блокового противостояния" и санкций. Но были и мысли, на которые стоит обратить внимание. В частности, Ван И заявил, что поскольку война идет на европейской земле, Европа не может быть просто "зрителем". Он подчеркнул: "Европа должна быть не в меню, а за столом переговоров". Это в определенной степени противоречит позиции России, и, на мой взгляд, эту позицию стоит использовать в интересах Украины и Европы.

Важно и то, что в Мюнхене состоялась встреча министров иностранных дел Украины и КНР. Для нас диалог с Китаем необходим как с учетом его веса в современной международной политике, так и потому, что Китай является главным торговым партнером Украины (в разрезе отдельных стран). Китай вряд ли будет давить на Россию и способствовать завершению войны, но Пекин явно не заинтересован в её эскалации и косвенно может влиять на перспективы мирных переговоров. Министры обменялись официальными приглашениями посетить страны друг друга. Также подтвержден интерес к контактам на высшем уровне между лидерами государств. Было заявлено, что Китай принял решение предоставить Украине новый пакет гуманитарной энергетической помощи. Возможно, это мелочь, но это символический жест, демонстрирующий, что Китай не является врагом для Украины.

Украинский вопрос в Мюнхене-2026

Вопрос российско-украинской войны не был главным до начала Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года (если исходить из аналитического доклада конференции), но де-факто вышел на первый план, особенно во второй день. Этому способствовала активность Президента Зеленского, украинской делегации, системная работа всех украинских представителей и позиция европейских друзей Украины.

Особо отмечу позитивную синергию усилий государства и общества, классической дипломатии и эмоциональных факторов влияния. Наглядным примером стал успешный дебют "Украинского дома" в Мюнхене – совместного проекта Мюнхенской конференции по безопасности, Фонда Виктора Пинчука, Офиса Президента Украины и Украинского совета оружейников. В "Украинском доме" была представлена выставка "Украина: на передовой будущего". Эмоция войны и украинского сопротивления передавалась как визуально, так и через выступления украинских военных, а также украинского спортсмена Владислава Гераскевича, прославившегося в мире своей принципиальной гражданской позицией в вопросе почтения памяти украинских героев.