Конфликт водителей на Ровенщине завершился стрельбой на АЗС

Фото: Национальная полиция

В Ровенском районе правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в другого водителя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 22 февраля, около 21:40 на АЗС вблизи села Корысть.

Полицейские предварительно установили, что на автодороге в направлении Ровно между 32-летним жителем Житомирщины, водителем автомобиля Audi, и 46-летним жителем, грузовиком Scania, возник конфликт из-за создания аварийной ситуации во время движения.

Когда водитель легковушки остановился на заправке вместе с женой и малолетним сыном, водитель грузовика подошел к нему, начал дергать за одежду и нанес несколько ударов по голове и туловищу. В ответ 32-летний житель Житомирщины получил травматический пистолет Flarm и произвел несколько выстрелов в живот и бедро водителя грузовика.

Пострадавшего госпитализировали в Ровенскую областную больницу с проникающими ранениями живота и правого бедра.

Патрульные полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, задержали нападающего. 32-летний водитель помещен в изолятор временного содержания в порядке ст.208 УПК Украины.

Следователи начали досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

