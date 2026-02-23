12:20  23 февраля
В Чернигове после косметической операции в частной клинике скончалась женщина
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
23 февраля 2026, 15:15

Конфликт водителей на Ровенщине завершился стрельбой на АЗС

23 февраля 2026, 15:15
Фото: Национальная полиция
В Ровенском районе правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в другого водителя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 22 февраля, около 21:40 на АЗС вблизи села Корысть.

Полицейские предварительно установили, что на автодороге в направлении Ровно между 32-летним жителем Житомирщины, водителем автомобиля Audi, и 46-летним жителем, грузовиком Scania, возник конфликт из-за создания аварийной ситуации во время движения.

Когда водитель легковушки остановился на заправке вместе с женой и малолетним сыном, водитель грузовика подошел к нему, начал дергать за одежду и нанес несколько ударов по голове и туловищу. В ответ 32-летний житель Житомирщины получил травматический пистолет Flarm и произвел несколько выстрелов в живот и бедро водителя грузовика.

Пострадавшего госпитализировали в Ровенскую областную больницу с проникающими ранениями живота и правого бедра.

Патрульные полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, задержали нападающего. 32-летний водитель помещен в изолятор временного содержания в порядке ст.208 УПК Украины.

Следователи начали досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, во Франковске конфликт на дороге закончился ножевым ранением. По данным полиции, между 45-летним водителем автомобиля Mercedes-Benz, 24-летним водителем BMW и его 47-летним пассажиром возник словесный конфликт из-за аварийной ситуации на дороге по улице Независимости

Ровенская область конфликт интересов водители дорога АЗС пистолет
23 февраля 2026
