12:20  23 февраля
В Чернигове после косметической операции в частной клинике скончалась женщина
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 14:29

Смертельное ДТП в Киеве: нетрезвая водительница получила 11 лет тюрьмы

23 февраля 2026, 14:29
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Киеве Голосеевский районный суд приговорил 22-летнюю женщину к 11 годам лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погибли два человека. А также лишили права управлять транспортными средствами на 10 лет

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло в ноябре 2023 года по ул. Старокиевской.

Тогда 20-летняя водитель Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota. Погиб водитель Toyota, 40 лет, и пассажир, 39 лет.

Установлено, что за несколько минут до аварии управление автомобилем осуществлял ее знакомый, позволивший нетрезвой женщине сесть за руль. Оба к моменту ДТП уже были лишены права управлять из-за административных нарушений, связанных со ст. 130 КУоАП.

После аварии водитель и пассажир Audi обратились в частную больницу и пытались скрыться, но их задержали.

Пассажир приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, обвиняемая должна выплатить 5,3 млн грн семьям погибших.

Напомним, недавно инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека в Житомирской области. В полиции отметили, что 49-летний водитель Mercedes-Benz ехал в направлении города Житомира. На неосвещенном участке дороги он допустил наезд на 60-летнего местного жителя. К сожалению, в результате ДТП потерпевший скончался по дороге в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ДТП ПДД погибшие водитель алкогольное опьянение
Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись фура и легковушка
23 февраля 2026, 13:45
Столкновение авто возле АЗС во Львовской области: пострадали два человека
23 февраля 2026, 10:12
В Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС
22 февраля 2026, 14:06
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
"Дети думали, что это прилет": появились подробности взрыва в лицее Днепра
23 февраля 2026, 15:55
На Полтавщине мужчина погиб, когда ремонтировал авто
23 февраля 2026, 15:25
Конфликт водителей на Ровенщине завершился стрельбой на АЗС
23 февраля 2026, 15:15
На Киевщине накрыли сеть торговли контрафактом: изъят товар более чем на 3 млн грн
23 февраля 2026, 14:55
На Полтавщине авто провалилось под лед: полицейские спасли 4 человек
23 февраля 2026, 14:51
Игрался гранатой: в Хмельницкой области из-за взрыва погиб 10-летний мальчик
23 февраля 2026, 14:17
Мобилизация по-новому: в Минобороны анонсировали системное решение
23 февраля 2026, 14:14
На Днестре задержали "плавателей": двое киевлян в гидрокостюмах пытались попасть в Молдову
23 февраля 2026, 14:07
Россияне утром обстреляли Херсон: есть погибший и пострадавший
23 февраля 2026, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »