Смертельное ДТП в Киеве: нетрезвая водительница получила 11 лет тюрьмы

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве Голосеевский районный суд приговорил 22-летнюю женщину к 11 годам лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погибли два человека. А также лишили права управлять транспортными средствами на 10 лет

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло в ноябре 2023 года по ул. Старокиевской.

Тогда 20-летняя водитель Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota. Погиб водитель Toyota, 40 лет, и пассажир, 39 лет.

Установлено, что за несколько минут до аварии управление автомобилем осуществлял ее знакомый, позволивший нетрезвой женщине сесть за руль. Оба к моменту ДТП уже были лишены права управлять из-за административных нарушений, связанных со ст. 130 КУоАП.

После аварии водитель и пассажир Audi обратились в частную больницу и пытались скрыться, но их задержали.

Пассажир приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, обвиняемая должна выплатить 5,3 млн грн семьям погибших.

Напомним, недавно инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека в Житомирской области. В полиции отметили, что 49-летний водитель Mercedes-Benz ехал в направлении города Житомира. На неосвещенном участке дороги он допустил наезд на 60-летнего местного жителя. К сожалению, в результате ДТП потерпевший скончался по дороге в больницу.