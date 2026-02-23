12:20  23 февраля
23 февраля 2026, 12:20

В Чернигове после косметической операции в частной клинике скончалась женщина

23 февраля 2026, 12:20
Иллюстративное фото: pixabay
Полиция расследует обстоятельства смерти женщины после косметологических процедур в одной из частных клиник Чернигова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские 21 февраля обнаружили в соцсетях сообщение о женщине, которая попала в больницу в тяжелом состоянии после визита в частную косметологическую клинику. Проверка подтвердила: 42-летней пациентке сделали эстетическую операцию, после которой она потеряла сознание. Женщину госпитализировали, однако впоследствии она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Назначен ряд экспертных исследований.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка. Травматологам сообщили о подозрении.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
