Полиция расследует обстоятельства смерти женщины после косметологических процедур в одной из частных клиник Чернигова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские 21 февраля обнаружили в соцсетях сообщение о женщине, которая попала в больницу в тяжелом состоянии после визита в частную косметологическую клинику. Проверка подтвердила: 42-летней пациентке сделали эстетическую операцию, после которой она потеряла сознание. Женщину госпитализировали, однако впоследствии она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Назначен ряд экспертных исследований.

Досудебное расследование продолжается.

