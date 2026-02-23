18:27  23 лютого
23 лютого 2026, 13:26

За новим політичним проєктом Терехова та Арахамії стоять Столар і Татаров – джерела

23 лютого 2026, 13:26
Вадим Столар, Олег Татаров. Фото: з відкритих джерел
До створення нового політичного проєкту, який пов'язують із мером Харкова Ігорем Тереховим та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, залучені народний депутат Вадим Столар і заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров

Про це повідомляють джерела RegioNews.

Вадим Столар був народним депутатом VI скликання від Партії регіонів, а у 2019 році обраний до Верховної Ради від партії ОПЗЖ. Після заборони цієї політсили, Столар увійшов до депутатської групи "Відновлення України", яку створив на той час народний депутат Ігор Абрамович.

Варто зазначити, що Абрамовича називають одним із спонсорів нової політичної сили.

Олег Татаров із серпня 2020 року обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента України. Він вважається неформальним координатором діяльності правоохоронних органів з боку ОП. Призначення Татарова викликало критику окремих громадських діячів, адвокатів, журналістів та політологів через його роботу під час Євромайдану, коли він обіймав ключову посаду в органах внутрішніх справ. Проти нього виступала, зокрема, ГО "Родини Небесної сотні", назвавши це "реваншем проросійських сил та поверненням старої гвардії часів Януковича".

Раніше він був керівником Головного слідчого управління МВС України за часів Віктора Януковича. Під час Революції Гідності він стверджував, що мітингувальники нібито стріляли самі у себе, а розгін протестувальників на Майдані відбувався нібито для "розчистки центру Києва вночі", заперечуючи застосування сили та спецзасобів з боку міліції.

Публічних коментарів від Столара чи Татарова щодо можливої участі в новому політичному проєкті поки що не надходило.

Нагадаємо, в Україні на базі Асоціації прифронтових міст та громад поступово формується новий політичний проєкт, який може стати політичною партією із загальнонаціональними амбіціями.

До ініціативи, за даними ЗМІ, причетні голова фракції "Слуга народу"Давид Арахамія, мер Харкова Ігор Терехов, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та бізнесмен і колишній нардеп Ігор Абрамович.

За даними соціологічних оцінок, потенційна політична партія могла би отримати приблизно 2,8-4% підтримки серед тих, хто визначився і піде голосувати.

Читайте також: Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні

23 лютого 2026
07 серпня 2025
