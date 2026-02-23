На Полтавщине мужчина погиб, когда ремонтировал авто
В Полтавской области расследуют гибель мужчины. Он получил смертельную травму во время ремонта авто
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла 22 февраля в селе Сергеевка. Как выяснили полицейские, 24-летний мужчина ремонтировал автомобиль ВАЗ-21099. При ремонте машина упала с домкрата и смертельно травмировала мужчину. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства случившегося устанавливает полиция", - сообщили в полиции.
