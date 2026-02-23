На Львовщине столкнулись грузовик и легковушка: двое погибших

Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись фура и легковушка
ДТП произошло в понедельник, 23 февраля, около 08:15 вблизи города Новояворовска Яворовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Произошло столкновение грузовика Renault и автомобиля Citroen. От полученных травм на месте погибли 45-летний водитель Citroen и его 51-летняя пассажирка.
По факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, ночью 22 февраля в Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС. Правоохранители задержали виновника аварии.
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
"Дети думали, что это прилет": появились подробности взрыва в лицее Днепра
23 февраля 2026, 15:55На Полтавщине мужчина погиб, когда ремонтировал авто
23 февраля 2026, 15:25Конфликт водителей на Ровенщине завершился стрельбой на АЗС
23 февраля 2026, 15:15На Киевщине накрыли сеть торговли контрафактом: изъят товар более чем на 3 млн грн
23 февраля 2026, 14:55На Полтавщине авто провалилось под лед: полицейские спасли 4 человек
23 февраля 2026, 14:51Смертельное ДТП в Киеве: нетрезвая водительница получила 11 лет тюрьмы
23 февраля 2026, 14:29Игрался гранатой: в Хмельницкой области из-за взрыва погиб 10-летний мальчик
23 февраля 2026, 14:17Мобилизация по-новому: в Минобороны анонсировали системное решение
23 февраля 2026, 14:14На Днестре задержали "плавателей": двое киевлян в гидрокостюмах пытались попасть в Молдову
23 февраля 2026, 14:07Россияне утром обстреляли Херсон: есть погибший и пострадавший
23 февраля 2026, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все блоги »