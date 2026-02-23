Фото: Национальная полиция

Правоохранители Полтавщины совместно со спасателями и медиками оказали помощь гражданам, попавшим на автомобиле в водяную ловушку

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 21 февраля вблизи села Жоржевка Шишацкой общины.

Оказалось, что четверо местных жителей, двигаясь по полю на автомобиле ЛуАЗ, въехали в ров, заполненный водой. Из-за тонкого льда автомобиль провалился и начал погружаться в воду. К счастью, все пассажиры успели выбраться.

Полицейские, спасатели и медики оказали пострадавшим необходимую помощь и доставили домой.

Правоохранители призывают водителей в зимний период не рисковать жизнью, избегать движения неизвестными полевыми дорогами. При опасности немедленно звоните на номера экстренных служб: 102, 101 или 112.

Напомним, в Вышгородском районе Киевского водохранилища, во время катания под лед провалился и утонул автомобиль. В результате трагедии погиб один человек, еще один пропавший человек до сих пор разыскивается.

Ранее сообщалось, что по данным ГСЧС, на водоемах Украины с начала года погибли 22 человека, в том числе ребенок.