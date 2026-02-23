На Киевщине накрыли сеть торговли контрафактом: изъят товар более чем на 3 млн грн
Правоохранители прекратили деятельность группы, массово продававшей в регионе поддельные табачные изделия и электронные сигареты
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, подельники наладили поставки контрафактных сигарет, электронных сигарет и жидкостей для курения. Продавали товар в розницу, в частности в Белой Церкви – исключительно за наличные, чтобы скрыть доходы и не платить акцизный налог.
Во время обысков у фигурантов нашли:
- более 12 тысяч компонентов для жидкостей для электронных сигарет;
- более 700 POD-систем;
- почти 3 тысячи картриджей с жидкостями;
- табак для кальяна и черновой бухгалтерии.
Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 3 миллионов гривен.
Продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают всех участников схемы и каналы поставки контрафактной продукции.
