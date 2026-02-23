Фото: ОГП

Правоохранители прекратили деятельность группы, массово продававшей в регионе поддельные табачные изделия и электронные сигареты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, подельники наладили поставки контрафактных сигарет, электронных сигарет и жидкостей для курения. Продавали товар в розницу, в частности в Белой Церкви – исключительно за наличные, чтобы скрыть доходы и не платить акцизный налог.

Во время обысков у фигурантов нашли:

более 12 тысяч компонентов для жидкостей для электронных сигарет;

более 700 POD-систем;

почти 3 тысячи картриджей с жидкостями;

табак для кальяна и черновой бухгалтерии.

Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 3 миллионов гривен.

Продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают всех участников схемы и каналы поставки контрафактной продукции.

