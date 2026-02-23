Фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 22 февраля, в селе Опришены Черновицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, что 20-летний буковинец не справился с управлением автомобиля Volkswagen Tiguan, в результате чего он вылетел в кювет.

Водитель и 22-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

