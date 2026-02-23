Арахамия, Терехов и Абрамович создают новую партию – СМИ

Терехов и Ким на первом форуме Ассоциации. Фото: Facebook /АПМГ

В Украине на базе Ассоциации прифронтовых городов и общин постепенно формируется новый политический проект, который может стать политической партией с общенациональными амбициями

Об этом пишет "РБК-Украина", передает RegioNews.

К инициативе, по данным источников, причастны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, мэр Харькова Игорь Терехов, глава Николаевской ОВА Виталий Ким и бизнесмен, бывший нардеп Игорь Абрамович.

По словам собеседников издания, новый проект будет создан на базе Ассоциации прифронтовых городов и общин, которую возглавляет Терехов. Стоит отметить, что хотя рядом с ним, учитывая медиаресурсы Ассоциации, есть еще один "фронтмен" – глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Главным политическим "идеологом" инициативы источника называют главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Три собеседника также утверждают, что ключевым спонсором создания нового проекта является экс-нардеп от бывшей "Оппозиционной платформы – За жизнь", родом из Харькова, Игорь Абрамович.

В то же время, еще один проинформированный собеседник в Раде говорит, что сейчас он не привлечен к финансированию проекта, однако не исключает этого в будущем.

Ряд источников в парламенте ранее отмечал, что Игорь Абрамович в 2019 году был включен в список ОПЗЖ по квоте Вадима Рабиновича. В 2022 году журналисты УП писали, что после начала полномасштабного вторжения Абрамович поселился на Лазурном побережье Франции.

В команде инициативы утверждают, что Ассоциация является не политическим проектом, а объединением общин для практического сотрудничества с государством и международными партнерами. Конкретных решений по созданию партии еще нет, и, по словам источников, о возможном старте проекта следует говорить только после завершения войны.

Проект выглядит скорее как политическая заявка на будущее, чем полноценная партия сегодня – подчеркивают источники.

Как известно, на даный момент в Ассоциацию прифронтовых городов и общин вошли общины из десяти областей, включая все общины Харьковской области. Среди других в организации присоединились областные центры, такие как Запорожье, Сумы и Херсон. Однако городская община Николаева под руководством мэра Александра Сенкевича к объединению не присоединилась, хотя сам городской голова принимал участие по меньшей мере в одном форуме Ассоциации, который проходил в Николаеве.

Возглавляемый Борисом Филатовым город Днепр остался в стороне – мэрия проигнорировала проведенное в их областном центре мероприятие. Однако к организации присоединился Кривой Рог, чье руководство активно участвует в мероприятиях АПМГ.

Фото: Facebook/ АПМГ

Участие представителей Кабмина и председателей ОВА в мероприятиях Ассоциации свидетельствует о по меньшей мере молчаливой поддержке проекта со стороны властей.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

