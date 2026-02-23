09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
09:38  23 февраля
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
09:01  23 февраля
В Днепре мужчина провалился под лед и погиб
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 10:21

Арахамия, Терехов и Абрамович создают новую партию – СМИ

23 февраля 2026, 10:21
Читайте також українською мовою
Терехов и Ким на первом форуме Ассоциации. Фото: Facebook /АПМГ
Читайте також
українською мовою

В Украине на базе Ассоциации прифронтовых городов и общин постепенно формируется новый политический проект, который может стать политической партией с общенациональными амбициями

Об этом пишет "РБК-Украина", передает RegioNews.

К инициативе, по данным источников, причастны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, мэр Харькова Игорь Терехов, глава Николаевской ОВА Виталий Ким и бизнесмен, бывший нардеп Игорь Абрамович.

По словам собеседников издания, новый проект будет создан на базе Ассоциации прифронтовых городов и общин, которую возглавляет Терехов. Стоит отметить, что хотя рядом с ним, учитывая медиаресурсы Ассоциации, есть еще один "фронтмен" – глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Главным политическим "идеологом" инициативы источника называют главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Три собеседника также утверждают, что ключевым спонсором создания нового проекта является экс-нардеп от бывшей "Оппозиционной платформы – За жизнь", родом из Харькова, Игорь Абрамович.

В то же время, еще один проинформированный собеседник в Раде говорит, что сейчас он не привлечен к финансированию проекта, однако не исключает этого в будущем.

Ряд источников в парламенте ранее отмечал, что Игорь Абрамович в 2019 году был включен в список ОПЗЖ по квоте Вадима Рабиновича. В 2022 году журналисты УП писали, что после начала полномасштабного вторжения Абрамович поселился на Лазурном побережье Франции.

В команде инициативы утверждают, что Ассоциация является не политическим проектом, а объединением общин для практического сотрудничества с государством и международными партнерами. Конкретных решений по созданию партии еще нет, и, по словам источников, о возможном старте проекта следует говорить только после завершения войны.

Проект выглядит скорее как политическая заявка на будущее, чем полноценная партия сегодня – подчеркивают источники.

Как известно, на даный момент в Ассоциацию прифронтовых городов и общин вошли общины из десяти областей, включая все общины Харьковской области. Среди других в организации присоединились областные центры, такие как Запорожье, Сумы и Херсон. Однако городская община Николаева под руководством мэра Александра Сенкевича к объединению не присоединилась, хотя сам городской голова принимал участие по меньшей мере в одном форуме Ассоциации, который проходил в Николаеве.

Возглавляемый Борисом Филатовым город Днепр остался в стороне – мэрия проигнорировала проведенное в их областном центре мероприятие. Однако к организации присоединился Кривой Рог, чье руководство активно участвует в мероприятиях АПМГ.

Фото: Facebook/ АПМГ

Участие представителей Кабмина и председателей ОВА в мероприятиях Ассоциации свидетельствует о по меньшей мере молчаливой поддержке проекта со стороны властей.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

Читайте также: Крок и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война Арахамия Давид Георгиевич Ким Виталий Александрович Терехов Игорь Александрович Абрамович Игорь Александрович подготовка выборы в Украине новая партия Ассоциация прифронтовых городов
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
13-й год большого шторма: когда поля становятся морями, а жизнь – бонусом
23 февраля 2026, 11:58
Из-за атак РФ обесточены четыре области: действуют графики отключений
23 февраля 2026, 11:55
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
23 февраля 2026, 11:40
Потенциальный рейтинг новой партии Терехова и Арахамии – около 4%
23 февраля 2026, 11:36
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
23 февраля 2026, 11:18
Незаконно вывез гражданских с Киевщины: экс-военного приговорили к 15 годам
23 февраля 2026, 10:55
Зеленский заявил, что Россия уже начала третью мировую войну – интервью BBC
23 февраля 2026, 10:39
Столкновение авто возле АЗС во Львовской области: пострадали два человека
23 февраля 2026, 10:03
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
23 февраля 2026, 09:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Юрий Луценко
Все блоги »