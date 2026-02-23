Мобилизация по-новому: в Минобороны анонсировали системное решение

Фото: УНИАН/Арсен Петров

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", –подчеркнул Федоров.

По его словам, уже автоматизировали процесс получения отсрочок – и уже сейчас 90% продолжаются без человеческого вмешательства за несколько дней.

"Еще недавно процесс длился недели и забирал много ресурсов. Теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продолжает отсрочку автоматически", – отметил министр.

Он рассказал, что уведомления поступают в приложение "Резерв+", что позволяет концентрировать внимание на ключевых задачах обороны.

Напомним, ранее Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Еще около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули свои подразделения.

Как известно, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще 90 дней – до 4 мая 2026 года.