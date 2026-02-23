12:20  23 февраля
В Чернигове после косметической операции в частной клинике скончалась женщина
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
23 февраля 2026, 14:14

Мобилизация по-новому: в Минобороны анонсировали системное решение

23 февраля 2026, 14:14
Фото: УНИАН/Арсен Петров
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что идет работа над комплексной реформой мобилизации

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", –подчеркнул Федоров.

По его словам, уже автоматизировали процесс получения отсрочок – и уже сейчас 90% продолжаются без человеческого вмешательства за несколько дней.

"Еще недавно процесс длился недели и забирал много ресурсов. Теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продолжает отсрочку автоматически", – отметил министр.

Он рассказал, что уведомления поступают в приложение "Резерв+", что позволяет концентрировать внимание на ключевых задачах обороны.

Напомним, ранее Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Еще около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули свои подразделения.

Как известно, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще 90 дней – до 4 мая 2026 года.

Украина война реформа Минобороны мобилизация Резерв+ цифровизация
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
