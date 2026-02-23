Россияне утром обстреляли Херсон: есть погибший и пострадавший
Утром 23 февраля российские военные нанесли удары по Корабельному и Днепровскому районам Херсона
Об этомсообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Оккупанты целенаправленно ударили по двору жилого дома, в котором проживает пожилая семья. В результате "прилета" в доме выбиты стекла, повреждены фасад и комнаты, а также забор.
Мужчина, который в момент атаки находился на улице, получил взрывную травму, контузию и обломочные ранения. Пострадавший находится под наблюдением врачей.
Кроме того, из-за российского обстрела в Днепровском районе города смертельные ранения получил 47-летний мужчина.
Напомним, ночью 23 февраля враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека, есть пострадавшие.