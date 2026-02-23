Фото: скриншот

Утром 23 февраля российские военные нанесли удары по Корабельному и Днепровскому районам Херсона

Об этомсообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Оккупанты целенаправленно ударили по двору жилого дома, в котором проживает пожилая семья. В результате "прилета" в доме выбиты стекла, повреждены фасад и комнаты, а также забор.

Мужчина, который в момент атаки находился на улице, получил взрывную травму, контузию и обломочные ранения. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

Кроме того, из-за российского обстрела в Днепровском районе города смертельные ранения получил 47-летний мужчина.

Напомним, ночью 23 февраля враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Погибли два человека, есть пострадавшие.