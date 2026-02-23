В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
В Купянске Харьковской области трое российских военнослужащих добровольно сдались в плен, обратившись к проекту Координационного штаба "Хочу жить"
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.
После получения заявки специалисты связались с корпусом Нацгвардии Украины "Хартия", который проводит зачистку города. Бойцы установили контакт с россиянами и провели спецоперацию по их эвакуации.
Весь процесс – от телефонного общения до вывода пленных из города – был документирован нацгвардейцами на видео.
Напомним, Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу и расколола военнослужащего РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял 9 украинских пленных во время боев в Курской области.
