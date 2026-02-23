Фото: ГПСУ

В Винницкой области пограничники остановили двух жителей Киева, которые планировали вплавь добраться до соседней страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчины 25 и 29 лет тщательно готовились к "экспедиции": они объехали блокпосты, чтобы добраться до пограничной полосы, одели гидрокостюмы, а личные вещи упаковали в водонепроницаемые гермомешки и рюкзаки.

Побег закончился посреди реки. Пограничники на катере заметили нарушителей непосредственно во время заплыва и перехватили их посреди Днестра. До Молдовы мужчины так и не добрались.

За попытку незаконного пересечения границы на киевлян составили административные протоколы.

Напомним, ранее на Закарпатье возле границы с Румынией задержали троих мужчин, пытавшихся сбежать из Украины, а также их проводника.