Потенциальный рейтинг новой партии Терехова и Арахамии – около 4%

Фото: Facebook /АПМГ

По данным социологических оценок, потенциальная политическая партия с участием Игоря Терехова, Давида Арахамии и Виталия Кима могла бы получить примерно 2,8-4% поддержки среди тех, кто определился и пойдет голосовать

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на исследование SOCIS, передает RegioNews.

В социологии речь идет об условной политсиле, которая существует как площадка с политическими амбициями, но еще не является сформированной партией.

Эксперты называют эти показатели текущими оценками, которые могут измениться в зависимости от того, появится ли у проекта общенациональный лидер, ресурсы и географическое расширение, а также от того, пойдет ли отдельная политсила на выборы самостоятельно или в составе блока с другими партиями.

Опрошенные собеседники издания сходятся во мнении, что сейчас у такого проекта есть две проблемы, которые могут мешать ее росту. Одна из них – отсутствие общенационального лидера.

Терехова в большинстве своем хвалят харьковчане за хозяйственные качества. Недавно после серии критических перебоев со светом и теплом в Киеве в соцсетях стихийно начали противопоставлять его Харькову.

Ким многими воспринимается как глава ОВА, чьи видеообращения в начале войны были "успокаивающими", помогая бороться с отчаянием и страхом.

Несмотря на то, что в различных исследованиях они действительно среди самых популярных региональных лидеров, они все еще остаются локальными политическими игроками.

Вторая – не меньшая проблема такого проекта – избиратели. Жители прифронтовых территорий с начала великой войны в значительной массе своей перемещаются в центральные и западные области, еще кто-то – за границу. Следовательно, целевого избирателя такого проекта становится объективно меньше.

Напомним, в Украине на базе Ассоциации прифронтовых городов и общин постепенно формируется новый политический проект, который может стать политической партией с общенациональными амбициями.

К инициативе, по данным СМИ, причастны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия , мэр Харькова Игорь Терехов, глава Николаевской ОВА Виталий Ким и бизнесмен, бывший нардеп Игорь Абрамович.