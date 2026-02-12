Мэр Харькова обратился к Шмыгалю и "Укрэнерго" из‑за продолжительных отключений электроэнергии

Фото: из открытых источников

Мэр Харькова Игорь Терехов пожаловался министру энергетики Денису Шмыгалю и "Укрэнерго" на жесткие отключения электроэнергии в городе

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Терехов призвал пересмотреть условия графиков отключения и максимально сократить время без света.

По его словам, Харьков, как прифронтовый город, уже четвертую зиму живет под постоянными атаками, а энергетическая инфраструктура претерпела беспрецедентные разрушения.

После обстрела 3 февраля около 900 домов остались без отопления. Мэр отметил, что обещанные ограничения отключений до 4 часов нарушаются, и электроэнергия выключается по 15-19 часов в сутки.

Поэтому в городе останавливаются насосы, возрастают риски для систем водо- и теплоснабжения, а жители не могут обогреть свои дома.

Терехов выдвинул требования к министерству энергетики:

просмотреть продолжительность и принципы графиков отключений для Харькова;

максимально сократить время обесточивания;

публично объяснить логику принимаемых решений.

"Мы делаем все, чтобы в городе было тепло и вода, и имеем право рассчитывать на такую же ответную ответственность", – добавил мэр.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, недавние атаки РФ на энергосистему вывели из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети Украины. Некоторые объекты не могут восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.

