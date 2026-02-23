12:20  23 февраля
23 февраля 2026, 12:44

Теракт во Львове: в больницах находятся 12 человек, трое – в тяжелом состоянии

23 февраля 2026, 12:44
Фото: Львовский городской совет
По состоянию на понедельник, 23 февраля, во львовских больницах лечатся 12 человек, пострадавших от взрывов в центре города

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что двое пострадавших с травмами средней тяжести лечатся в больнице святого Луки – состояние стабильное.

Тяжелых 3 пациентов – в реанимации больницы святого Пантелеймона. Их состояние тяжелое. Накануне им провели сложные операции из-за минно-взрывных травм.

Еще 7 человек лечатся в профильных отделениях.

В то же время, 11 пострадавших получили помощь и направлены на амбулаторное лечение.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Задержанная 33-летняя житель Костополя Ровенской области сообщает о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов.

