В Днепре произошел взрыв в лицее: учеников и учителей оглушило

В понедельник, 23 февраля, в одном из днепровских лицеев произошел взрыв. В социальных сетях публикуют кадры с места событий

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что взрыв прогремел в лицее №137, расположенном на улице Василия Барки, 29. Предварительно это произошло в подвальном помещении учебного заведения. Причиной называют неосторожное обращение с оружием во время демонстрации – якобы произошел выстрел. Официальной версии пока нет.

Отмечается, что в результате взрыва учащихся и учителей оглушило, а помещение затянуло дымом. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Было известно о 24 пострадавших. Взрывы произошли по прибытии экипажей патрульной полиции по вызову о проникновении в магазин на улице Данилишина около 00:30.

Впоследствии стало известно, что погибшей патрульной оказалась Виктория Шпилько. Девушка родом из Волыни, потом вместе с родителями переехала в Херсон.