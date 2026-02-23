12:20  23 февраля
В Чернигове после косметической операции в частной клинике скончалась женщина
11:40  23 февраля
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
23 февраля 2026, 13:30

В Днепре произошел взрыв в лицее: учеников и учителей оглушило

23 февраля 2026, 13:30
Фото: Відомо
В понедельник, 23 февраля, в одном из днепровских лицеев произошел взрыв. В социальных сетях публикуют кадры с места событий

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что взрыв прогремел в лицее №137, расположенном на улице Василия Барки, 29. Предварительно это произошло в подвальном помещении учебного заведения. Причиной называют неосторожное обращение с оружием во время демонстрации – якобы произошел выстрел. Официальной версии пока нет.

Отмечается, что в результате взрыва учащихся и учителей оглушило, а помещение затянуло дымом. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, во Львове в ночь на 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции. Было известно о 24 пострадавших. Взрывы произошли по прибытии экипажей патрульной полиции по вызову о проникновении в магазин на улице Данилишина около 00:30.

Впоследствии стало известно, что погибшей патрульной оказалась Виктория Шпилько. Девушка родом из Волыни, потом вместе с родителями переехала в Херсон.

взрыв Днепр
23 февраля 2026
