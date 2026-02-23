Фото: ДБР

Правоохранители сообщили о подозрении трем инспекторам по охране природно-заповедного фонда национального природного парка "Белоозерский" в Черкасской области, допустившим незаконные рубки на вверенных им территориях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В течение 2024 года фигуранты ненадлежащим образом выполняли возложенные на них служебные обязанности и не обеспечили надлежащего контроля за состоянием охраны вверенных территорий.

В результате неустановленные лица смогли незаконно срубить в нацпарке 44 дерева ценных пород. В свою очередь чиновники не приняли своевременные меры реагирования на правонарушения.

Нанесенный государству ущерб составляет почти 7 млн гривен. Эту сумму рассчитали по методике для незаконных рубок на заповедных территориях.

Инспекторам сообщили о подозрении в служебной халатности, причинившем тяжкие последствия (чч. 1, 2 ст. 367 УК Украины). Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Следователи подали ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде залога и их отстранение от работы.

Принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба.

