Путин не собирается заканчивать войну – Зеленский о переговорах и Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится отдавать территории в обмен на прекращение огня, потому что российский диктатор Путин не собирается заканчивать войну

Об этом глава государства сказал в интервью BBC, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос журналиста, что США и Россия предлагают Украине отказаться от 20% территории Донецкой области в обмен на прекращение огня, Зеленский категорически отверг такой сценарий.

"Я не рассматриваю это просто как землю, или не только как это. Я вижу это как отказ, ослабление наших позиций, оставление сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что это отступление разделило бы наше общество", – сказал президент.

Он добавил, что Украина не отказывается от цели возвращения к границам 1991 года, но сейчас армии не хватает оружия и людей для немедленного освобождения всех территорий военным путем.

"Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей, миллионы людей, потому что российская армия велика, и мы понимаем цену таких шагов", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

По словам секретаря СНБО Рустем Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.

Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.

По словам президента Владимира Зеленского, следующий раунд мирных переговоров состоится в Швейцарии.

