Рваная рана и семь швов: на Днепропетровщине судили женщину, которая искусала мужчину

На Днепропетровщине рассмотрели дело женщины, которая во время ссоры искусала мужчину. Это закончилось тем, что он оказался в больнице с рваной раной носа и семью швами.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что женщина работает электрослесарем на шахте и воспитывает двух малолетних детей. Ночью женщина и мужчина поссорились у его дома. Она вместе с подругой пришла ко двору знакомого, где между ними продолжилась ссора. Тогда она дала потерпевшему несколько пощечин, после чего, схватив его за уши и притянув к себе, укусила за кончик носа. Пострадавший вызвал скорую помощь, в больнице ему наложили семь швов.

Судебно-медицинская экспертиза показала рваную рану носа, относящуюся к легким телесным повреждениям и повлекшую кратковременное расстройство здоровья продолжительностью свыше шести, но не более 21 дня.

По словам женщины, мужчина якобы ударил ее в нос, после чего она нечаянно травмировала его. При этом потерпевший отметил, что он только оттолкнул ее. Свидетельница физической агрессии со стороны мужчины не видел.

Суд назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей — 850 грн.

