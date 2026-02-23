09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
09:38  23 февраля
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
09:01  23 февраля
В Днепре мужчина провалился под лед и погиб
23 февраля 2026, 10:39

Зеленский заявил, что Россия уже начала третью мировую войну – интервью BBC

23 февраля 2026, 10:39
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала третью мировую войну, и единственным ответом на это должно стать сильное военное и экономическое давление, чтобы заставить Путина отступить

Об этом глава государства сказал в интервью BBC, передает RegioNews.

"Я считаю, что Путин уже начал войну. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить. Не потому, что Россия не должна победить, а потому что Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить ту жизнь, которую люди избрали для себя", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина сегодня фактически сдерживает эту войну, не разрешая ей перерасти в полномасштабный глобальный конфликт.

"Остановить Путина сегодня и не допустить оккупации Украины – это победа для всего мира, потому что Путин не остановится на Украине", – подчеркнул Зеленский.

Как известно, президент Зеленский также заявил, что Украина не согласится отдавать территории в обмен на прекращение огня, потому что российский диктатор Путин не собирается заканчивать войну.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

Россия Украина война Интервью российская армия Зеленский Владимир третья мировая война
