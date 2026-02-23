Фото: СБУ

СБУ задержала еще семерых прокремлевских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины, призвали к массированным обстрелам украинских городов и полной оккупации страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили 28-летнего жителя столицы, который уклонялся от мобилизации и подстрекал людей захватывать органы государственной власти. Для распространения противоправных призывов фигурант использовал анонимные страницы в Инстаграме и Тредсе.

Злоумышленника задержали в доме его родителей на Сумщине, куда он сбежал из столицы, чтобы "залечь на дно".

В Житомирской области заблокировали подрывную деятельность еще одного фигуранта. Им оказался 60-летний сторонник рашизма, который в чатах Телеграм-каналов призвал к геноциду украинского народа и ожидал полного восхищения нашего государства.

Задокументировано, как злоумышленник в своих комментариях агитировал окупантов разрушить Киев и другие украинские города с помощью массированных воздушных атак по нашему государству.

В Винницкой области задержали организаторов подпольной ячейки фейкового "народовластия". Двое местных мужчин и женщина создали свой Телеграм-канал, где призвали к свержению конституционного строя в Украине и захвату госучреждений.

Кроме того, фигуранты в нелегальной типографии выпускали многотысячным тиражом импровизированную газету с враждебной пропагандой, которую распространяли по всей территории Украины.

В Запорожье задержали работника оборонного предприятия, который в чатах Телеграм-каналов оправдывал российские бомбардировки прифронтового города и призвал к его оккупации.

В Черкасской области подозрение получил еще один вражеский интернет-агитатор, который распространял фейки о воинах Сил обороны и оперативной ситуации на передовой. Злоумышленником оказался гражданин РФ, имеющий вид на постоянное проживание в Украине.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Злоумышленникам объявили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение". Пятерых организаторов вражеских ячеек задержали во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.