18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2026, 11:36

Потенційний рейтинг нової партії Терехова і Арахамії – близько 4%

23 лютого 2026, 11:36
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook /АПМГ
Читайте также
на русском языке

За даними соціологічних оцінок, потенційна політична партія за участі Ігоря Терехова, Давида Арахамії та Віталія Кіма могла би отримати приблизно 2,8-4% підтримки серед тих, хто визначився і піде голосувати

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на дослідження SOCIS передає передає RegioNews.

У соціології йдеться про умовну політсилу, яка наразі існує як майданчик із політичними амбіціями, але ще не є сформованою партією.

Експерти називають ці показники поточними оцінками, які можуть змінитися залежно від того, чи з'явиться в проєкту загальнонаціональний лідер, ресурси й географічне розширення, а також від того, чи окрема політсила піде на вибори самостійно чи в складі блоку з іншими партіями.

Опитані співрозмовники видання сходяться в думці, що зараз у такого проєкту є дві проблеми, які можуть стояти на заваді її росту. Одна з них – відсутність загальнонаціонального лідера.

Терехова здебільшого хвалять харків'яни за господарські якості. Нещодавно після серії критичних перебоїв зі світлом та теплом у Києві у соцмережах стихійно почали протиставляти його Харкову.

Кім багатьма сприймається як голова ОВА, чиї відеозвернення на початку війни були "заспокійливим", допомагавши боротись з відчаєм та страхом.

Попри те, що в різних дослідженнях вони є справді серед найпопулярніших регіональних лідерів, вони все ще залишаються локальними політичними гравцями.

Друга – не менша проблема такого проекту – виборці. Мешканці прифронтових територій від початку великої війни у значній масі своїй переміщуються до центральних та західних областей, ще хтось – за кордон. Відтак цільового виборця такого проекту стає об'єктивно менше.

Нагадаємо, в Україні на базі Асоціації прифронтових міст та громад поступово формується новий політичний проєкт, який може стати політичною партією із загальнонаціональними амбіціями.

До ініціативи, за даними ЗМІ, причетні голова фракції "Слуга народу"Давид Арахамія, мер Харкова Ігор Терехов, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та бізнесмен і колишній нардеп Ігор Абрамович.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика українці рейтинг партія виборці Арахамія Давид Георгійович Кім Віталій Олександрович Терехов Ігор Олександрович вибори в Україні
Зеленський заявив, що Росія вже розпочала третю світову війну – інтерв'ю BBC
23 лютого 2026, 10:39
Арахамія, Терехов та Абрамович створюють нову партію – ЗМІ
23 лютого 2026, 10:21
Путін не збирається закінчувати війну – Зеленський про переговори і Донеччину
23 лютого 2026, 07:39
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню
23 лютого 2026, 18:40
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
23 лютого 2026, 18:27
У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу
23 лютого 2026, 17:51
Спроби нав’язати Україні незаконний референдум є небезпечними і неприйнятними
23 лютого 2026, 17:35
У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ
23 лютого 2026, 17:25
Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів
23 лютого 2026, 16:45
Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян
23 лютого 2026, 16:45
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 16:19
На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК
23 лютого 2026, 16:15
Нардеп із Харківщини заявив, що Зеленський знімає керівників, які проявляють суб’єктність
23 лютого 2026, 16:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »