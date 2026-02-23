Потенційний рейтинг нової партії Терехова і Арахамії – близько 4%

Фото: Facebook /АПМГ

За даними соціологічних оцінок, потенційна політична партія за участі Ігоря Терехова, Давида Арахамії та Віталія Кіма могла би отримати приблизно 2,8-4% підтримки серед тих, хто визначився і піде голосувати

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на дослідження SOCIS передає передає RegioNews.

У соціології йдеться про умовну політсилу, яка наразі існує як майданчик із політичними амбіціями, але ще не є сформованою партією.

Експерти називають ці показники поточними оцінками, які можуть змінитися залежно від того, чи з'явиться в проєкту загальнонаціональний лідер, ресурси й географічне розширення, а також від того, чи окрема політсила піде на вибори самостійно чи в складі блоку з іншими партіями.

Опитані співрозмовники видання сходяться в думці, що зараз у такого проєкту є дві проблеми, які можуть стояти на заваді її росту. Одна з них – відсутність загальнонаціонального лідера.

Терехова здебільшого хвалять харків'яни за господарські якості. Нещодавно після серії критичних перебоїв зі світлом та теплом у Києві у соцмережах стихійно почали протиставляти його Харкову.

Кім багатьма сприймається як голова ОВА, чиї відеозвернення на початку війни були "заспокійливим", допомагавши боротись з відчаєм та страхом.

Попри те, що в різних дослідженнях вони є справді серед найпопулярніших регіональних лідерів, вони все ще залишаються локальними політичними гравцями.

Друга – не менша проблема такого проекту – виборці. Мешканці прифронтових територій від початку великої війни у значній масі своїй переміщуються до центральних та західних областей, ще хтось – за кордон. Відтак цільового виборця такого проекту стає об'єктивно менше.

Нагадаємо, в Україні на базі Асоціації прифронтових міст та громад поступово формується новий політичний проєкт, який може стати політичною партією із загальнонаціональними амбіціями.

До ініціативи, за даними ЗМІ, причетні голова фракції "Слуга народу"Давид Арахамія, мер Харкова Ігор Терехов, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та бізнесмен і колишній нардеп Ігор Абрамович.