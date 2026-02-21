11:31  21 февраля
Юрий Луценко Экс-министр внутренних дел и бывший генпрокурор info@regionews.ua
21 февраля 2026, 12:25

Очередной мастер-класс безответственности от президента

21 февраля 2026, 12:25
На днях была годовщина знаменитой фразы Зеленского: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема"
На днях была годовщина знаменитой фразы Зеленского: "Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема"
фото: Офис Президента Украины
Продолжается 4 года страшной войны. И вот именно в эти дни любой политик должен как минимум принести извинения за сказанные слова и не предпринятые действия. За ложь своему народу и не приняты меры эвакуации и обороны.

Мы же услышали очередную мощную речь на Мюнхенской конференции безопасности, где наш шоумен в очередной раз поучал всех и вся. Ибо виноваты все, кроме него.

Почитайте эти пассажи – просто мастер-класс безответственности.

1. Вот фраза от Президента, который, будучи предупрежден как минимум за 5 месяцев перед вторжением, до последнего дня вторжения не объявил мобилизацию, не подписал Указ о военном положении:

- И многие политики могли бы поучиться – и должны, по моему мнению, поучиться – у обычных спасателей, у обычных ремонтных бригад, у обычных энергетиков, – как действовать без промедлений.

2. А вот абзац от Президента, отвергавший предупреждение о неизбежности вторжения от Госсекретаря США Блинкена и кичился "разведка у вас прекрасная, но вы далеко за океаном, а мы здесь, на месте. Думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве".

- А когда вы увидите, что надвигается, сможете ли вы убедить тех, кто имеет влияние, действовать превентивно – остановить зло, прежде чем все оно уничтожит?

3. А вот Президент, так и не выполнивший требование Конституции и Закона о необходимости подписания Указа о применении ВСУ при УГРОЗЕ вторжения. Хотелось бы, чтобы эту фразу он повторил в Буче, Гостомеле, Мариуполе, Изюме:

– Ведь на самом деле, когда война – иногда владеет только сама война. И, конечно, использует это время против людей. Поэтому ни дня, ни возможности нельзя терять для защиты жизней.

4. Да и фирменная неправда, попытка переписать историю, чтобы не отвечать за отсутствие войск и рубежей обороны в районе Чонгара.

- Я отправил нашего Главнокомандующего армией – тогда это был генерал Залужный – говорить с американской стороной, объяснять, что Украине нужно, чтобы защититься. Я говорил: передай, что нам нужны "джавелины", "стингеры", настоящее оружие, что-то реальное, чтобы остановить русскую армию. Чтобы они видели, что мы не с голыми руками. Это было очень важно. Но самое действенное, что мог тогда дать генерал Милли Украине и нашим военным, это просто совет: ройте траншеи. С таким ответом вернулся мой Главнокомандующий. Представьте себе. У вас на границах сотни тысяч российских военных, масса военной техники, а все, что вы слышите – это "ройте траншеи".

5. Все помнят, что за месяц до войны союзники десятками транспортных самолетов передали Украине около 3,5 тысячи так и не попавших в войска противотанковых ракет.

Но от человека, который перед войной 15 млрд долл. зарыл в асфальт, мы слышим:

– Перед началом вторжения мы говорили миру: действуйте сейчас. Пожалуйста, действуйте превентивно, чтобы вторжения не было.

И еще один абзац – как вывод, без слов:

- Так же, как сейчас вспоминают о времени перед российским вторжением, что можно будет сказать об этом времени спустя еще четыре года? Будет ли кто-нибудь из нынешних сильных мира этого искать, как снять с себя ответственность и оправдаться?

Ждем, когда нам объявят, что настоящим автором фразы о "шашлыках на майских" были Байден, Шольц или Макрон?

Украина война политика Владимир Зеленский
