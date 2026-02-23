09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
09:38  23 февраля
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
09:01  23 февраля
В Днепре мужчина провалился под лед и погиб
23 февраля 2026, 10:03

Столкновение авто возле АЗС во Львовской области: пострадали два человека

23 февраля 2026, 10:03
Фото: полиция
Читайте також
ДТП произошло 22 февраля около 10:10 в одном из сел Шептицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Renault Clio и Audi А6.

В результате столкновения 19-летний пассажир Audi и 37-летний водитель Renault получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 22 февраля в Тернополе в ДТП погибли два сотрудника ГСЧС. Правоохранители задержали виновника аварии.

Львовская область происшествия авария ДТП полиция пострадавшие
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
13-й год большого шторма: когда поля становятся морями, а жизнь – бонусом
