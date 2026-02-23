Из-за атак РФ обесточены четыре области: действуют графики отключений

Фото: "Укрэнерго"

По состоянию на утро 23 февраля в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

По данным компании, там, где разрешает безопасность, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

В Одесской области также продолжаются восстановительные работы после предыдущих российских атак.

В то же время потребление электроэнергии на 9:30 понедельника на 7,5% ниже, чем в предыдущий рабочий день – 20 февраля. В Укрэнерго объясняют это повышением температуры воздуха в большинстве регионов, а также применением дополнительных ограничений в отдельных областях.

Из-за последствий массированных атак в большинстве регионов действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для населения. В отдельных областях используются аварийные отключения.

В "Укрэнерго" призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию, ограничить использование мощных приборов и при возможности переносить энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.

Напомним, в ночь на 23 февраля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 126 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды".