09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
09:38  23 февраля
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
09:01  23 февраля
В Днепре мужчина провалился под лед и погиб
23 февраля 2026, 11:55

Из-за атак РФ обесточены четыре области: действуют графики отключений

23 февраля 2026, 11:55
Фото: "Укрэнерго"
По состоянию на утро 23 февраля в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

По данным компании, там, где разрешает безопасность, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

В Одесской области также продолжаются восстановительные работы после предыдущих российских атак.

В то же время потребление электроэнергии на 9:30 понедельника на 7,5% ниже, чем в предыдущий рабочий день – 20 февраля. В Укрэнерго объясняют это повышением температуры воздуха в большинстве регионов, а также применением дополнительных ограничений в отдельных областях.

Из-за последствий массированных атак в большинстве регионов действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для населения. В отдельных областях используются аварийные отключения.

В "Укрэнерго" призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию, ограничить использование мощных приборов и при возможности переносить энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.

Напомним, в ночь на 23 февраля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 126 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды".

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
