09:19  23 февраля
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
09:38  23 февраля
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
09:01  23 февраля
В Днепре мужчина провалился под лед и погиб
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 10:55

Незаконно вывез гражданских с Киевщины: экс-военного приговорили к 15 годам

23 февраля 2026, 10:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывший военнослужащий, перешедший в сторону России в 2014 году, получил 15 лет лишения свободы за государственную измену и нарушение законов и обычаев войны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В марте 2022 года в селе Хочево Вышгородского района он вместе с тремя военными РФ, угрожая оружием, задержал двух местных жителей, один из которых был несовершеннолетним. Задержанных насильно вывезли с временно оккупированной территории Киевщины.

Несовершеннолетнего доставили в детское учреждение в Мозыре (Беларусь), где его впоследствии удалось вернуть домой. Другого пострадавшего перевезли в Россию, где он и находится в тюрьме.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину бывшего украинского военного.

Иванковский районный суд Киевской области назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Напомним, прокуроры завершили расследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО и эксвицеппремьера, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Обвинительный акт направлен в суд для заочного разбирательства. Правоохранители не называют имени должностного лица, но, по информации из открытых источников, речь идет о Владимире Сивковиче.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Россия война Киевская область госизмена гражданские эксвоенный
В Купянске трое российских военных добровольно сдались в плен
23 февраля 2026, 09:19
Оккупанты милитаризуют молодежь: в Луганске проводят "соревнования" из дронов
23 февраля 2026, 07:56
Россияне нанесли ракетные удары по Харькову: что известно о последствиях
23 февраля 2026, 07:54
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
13-й год большого шторма: когда поля становятся морями, а жизнь – бонусом
23 февраля 2026, 11:58
Из-за атак РФ обесточены четыре области: действуют графики отключений
23 февраля 2026, 11:55
На Буковине автомобиль вылетел в кювет: двое травмированных
23 февраля 2026, 11:40
Потенциальный рейтинг новой партии Терехова и Арахамии – около 4%
23 февраля 2026, 11:36
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
23 февраля 2026, 11:18
Зеленский заявил, что Россия уже начала третью мировую войну – интервью BBC
23 февраля 2026, 10:39
Арахамия, Терехов и Абрамович создают новую партию – СМИ
23 февраля 2026, 10:21
Столкновение авто возле АЗС во Львовской области: пострадали два человека
23 февраля 2026, 10:03
Искалечил до потери глаза: в гостинице в центре Киева иностранец избил мужчину
23 февраля 2026, 09:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Юрий Луценко
Все блоги »