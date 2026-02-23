Незаконно вывез гражданских с Киевщины: экс-военного приговорили к 15 годам

Иллюстративное фото: из открытых источников

Бывший военнослужащий, перешедший в сторону России в 2014 году, получил 15 лет лишения свободы за государственную измену и нарушение законов и обычаев войны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В марте 2022 года в селе Хочево Вышгородского района он вместе с тремя военными РФ, угрожая оружием, задержал двух местных жителей, один из которых был несовершеннолетним. Задержанных насильно вывезли с временно оккупированной территории Киевщины.

Несовершеннолетнего доставили в детское учреждение в Мозыре (Беларусь), где его впоследствии удалось вернуть домой. Другого пострадавшего перевезли в Россию, где он и находится в тюрьме.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину бывшего украинского военного.

Иванковский районный суд Киевской области назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Напомним, прокуроры завершили расследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО и эксвицеппремьера, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Обвинительный акт направлен в суд для заочного разбирательства. Правоохранители не называют имени должностного лица, но, по информации из открытых источников, речь идет о Владимире Сивковиче.