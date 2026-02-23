Фото: ГСЧС

Происшествие случилось в Днепре вечером 22 февраля в Шевченковском районе

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Мужчина провалился под лед на реке Днепр возле Сичеславской Набережной.

На месте спасатели увидели среди поломанного льда мужчину без признаков жизни, он находился на расстоянии около 15 метров от берега.

Водолазы достали его из воды. Работники "скорой" приступили к проведению сердечно-легочной реанимации. К сожалению, спасти мужчину не удалось – медики констатировали его смерть.

Напомним, днем 15 февраля в Житомире из реки достали тело мужчины. Обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.