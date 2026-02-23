Фото: полиция

Происшествие случилось поздно вечером 22 февраля в гостинице на улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Между 38-летним иностранцем, который заселялся в гостиницу, и 42-летним киевлянином, находившимся там на одном из мероприятий, произошел конфликт. Во время спора пьяный злоумышленник нанес мужчине многочисленные удары руками и ногами по голове.

Потерпевшего госпитализировали. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. От полученных травм мужчина потерял глаз.

Правоохранители задержали фигуранта, ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.